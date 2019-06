Borghi, Sandrelli e Mastandrea – Tutto il “glam” della settimana

Michele Placido e Valerio Mastandrea ospiti speciali a Ischia

Ischia Film Festival, 17esima edizione, dal 29 giugno al 6 luglio al Castello Aragonese di Ischia. Anche quest’anno la magica location ospiterà tante stelle, grazie al grande lavoro dei direttori artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo. A partire dai premi alla carriera, assegnati quest’anno a Michele Placido e Valerio Mastandrea. Invece ad Alessandro Borghi va l’Ischia Film Award. Ma saranno presenti anche Lillo, Violante Placido, Alice Rohrwacher, Vinicio Marchioni, Ilenia Pastorelli, Luca Argentero. E ancora Costanza Quatriglio, Alvaro Vitali, Marina Confalone, Paolo Calabresi, Claudio Giovannesi ed Edoardo De Angelis. Walter Veltroni aprirà il festival il 29 giugno presentando il suo C’è tempo.

Alessandro Borghi incanta Olbia

Bagno di folla ad Olbia per Alessandro Borghi. L’attore romano ha incontrato il pubblico sardo in Piazza Dante per la serata speciale a lui dedicata dall’Olbia Film Network durante la quale ha ricevuto un Premio Speciale per la sua carriera. Sul palco con lui e il direttore artistico del Festival Matteo Pianezzi, anche l’assessore Sabrina Serra. Prima della proiezione del film “Sulla mia pelle”, fortemente voluta da Borghi, l’attore ha affermato: “una delle magie del cinema è poter riportare in vita una persona per un’ora e quaranta, e l’empatia che crea nel pubblico. Sono sicuro che dopo aver visto il film non potrete non pensare a Stefano Cucchi come ad un vostro figlio, o fratello o amico”.

Lino Banfi e Stefania Sandrelli a Formia per il Festival della Commedia Italiana

Si svolgerà a Formia, in provincia di Latina, la prima edizione del “Festival della Commedia italiana – La commedia italiana più bella di sempre”, da domenica 30 giugno sino a domenica 7 luglio. Durante la kermesse cinematografica sei film della commedia italiana saranno in gara per ottenere il titolo di migliore commedia italiana di sempre. La direzione artistica dell’evento è a cura del Direttore creativo e artistico di Snap Creative Hub Fabrizio Conti, ideatore del format. Assieme a Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il programma prosegue con gli incontri con alcune star del cinema nostrano. Come Michela Andreozzi, Lino Banfi, Remo Girone, Valeria Marini e Stefania Sandrelli.

Valentina Cervi e Valeria Golino al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Carla Fendi, in occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, continua il suo percorso nella Scienza inaugurato con successo nel 2018. Quest’anno, come spiega la Presidente Maria Teresa Venturini Fendi, focus sulle astrazioni scientifiche dell’Intelligenza Artificiale e le applicazioni pratiche della Robotica. Domenica 30 giugno alle 11, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, le attrici Valentina Cervi e Valeria Golino daranno voce al racconto Sogni di Robot di Isaac Asimov, profeta della Robotica. Un sorprendente racconto sull’imprevedibilità dell’Intelligenza Artificiale. La performance delle due attrici affianca il guru della Silicon Valley Jaron Lanier. Nonché due video del musicista Nigel Stanford e del regista Gabriele Gianni in Ecce Robot.