Carlucci, Banfi e Genovese – Tutto il “glam” della settimana

Lino Banfi torna a Favignana, dove 33 anni fa girò Il Commissario Lo Gatto

A conclusione del festival formiano, che ha decretato ‘Il Marchese del Grillo‘ la “commedia italiana più bella di sempre”, si torna a parlare di comicità nostrana, ma stavolta si tinge di “giallo”. Nella bellissima Favignana, nelle Egadi, si conclude oggi il “Festival della Commedia Italiana – La commedia in Giallo”: tre giorni di appuntamenti e film, incontri speciali e party. L’iniziativa, ideata e condotta da Fabrizio Conti, organizzata da Snap Creative Hub, gode del contributo del Comune di Favignana. In programma le proiezioni di tre grandi gialli da ridere: Il Commissario Lo Gatto, che proprio a Favignana fu girato 33 anni fa, Ma cosa ci dice il cervello e Il grande salto. Tra gli ospiti, anche Lino Banfi, che qui ha festeggiato i suoi 83 anni, e Loredana Cannata.

Paolo Genovese direttore artistico del Marettimo Italianfilmfest

Nasce un nuovo appuntamento all’insegna del cinema, il Marettimo Italianfilmfest. Dal 17 al 20 luglio. E si terrà nell’omonima isola delle Egadi, con la direzione artistica di Paolo Genovese. A presentare questa nuova manifestazione, durante la conferenza stampa romana, Laura Delli Colli, presidente di giuria, e la vice presidente Solemar Eventi, Gabriella Carlucci. In concorso per i lungometraggi sono tre pellicole. Ossia ‘Il primo re’ di Matteo Rovere, ‘Ma cosa ci dice il cervello’ di Riccardo Milani e ‘Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti. Mentre per le opere prime ‘Manuel’ di Dario Albertini, ‘Bangla’ di Phaim Bhuiyan e ‘Il grande salto’ di Giorgio Tirabassi. Ci saranno anche 12 cortometraggi e 3 documentari “eco”.

Torna il Marefestival Salina, 10 premi per ricordare Massimo Troisi

Rossella Brescia, Tony Sperandeo, Sasà Salvaggio e Rocco Barbaro ospiti di Marefestival Salina, nelle Eolie. La manifestazione, che in otto anni ha premiato oltre cinquanta artisti famosi per ricordare Massimo Troisi, quest’anno assegnerà dieci riconoscimenti. Tra cui Miriam Leone, Giorgio Tirabassi, Roby Facchinetti, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, Arturo Brachetti, Anna Mazzamauro. Questi si aggiungono ai premi Marefestival previsti per Ezio Greggio (già Premio Troisi nel 2016) e Romina Pierdomenico, soubrette de “La Sai l’Ultima”, ai Premi Troisi sezione emergenti per Piergiorgio Seidita e Jacopo Carta, ai Premi CRAL Provincia di Messina e alle Targhe Argento.

Anche Milly Carlucci ospite delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea

Cresce l’attesa per l’inizio dell’undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno. Otre all’anteprima del 22 con l’attore hollywoodiano Joe Panteliano. Ad aprire la kermesse uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Loretta Goggi. La conduttrice presenzierà alla proiezione del cortometraggio “Sogni” di Angelo Longoni, che la vede protagonista. Ma il parterre della manifestazione si arricchisce giorno dopo giorno: salirà anche sul prestigioso palco, il 27, Milly Carlucci, uno dei volti tv m più amato dal pubblico italiano.

Il Filo d’Erba di Vittorio Camaiani

Grandi festeggiamenti per il trentennale di carriera di Vittorio Camaiani, stilista marchigiano, che ha proposto la sua nuova collezione autunno/inverno 2018/2019, dal titolo “Filo D’Erba”, nell’incantevole dimora storica Villa Montanari Rosati a Porto San Giorgio. L’evento, che ha avuto il patrocinio della Regione Marche, è stato presentato da Elena Parmegiani, che ha moderato anche una tavola rotonda composta da illustri ospiti. Presenti la giornalista Sarina Biraghi, già direttore de “Il Tempo”, lo scrittore Tony di Corcia, biografo di Gianni Versace, e la padrona di casa, la nobildonna Marilena Montanari Rosati. Ad applaudire il couturier anche Andrea Ripa di Meana e Attilio e Anna Rita Befera.

Romeo e Giulietta hanno L’Arte nel Cuore

Grande successo, al teatro Olimpico di Roma, per lo spettacolo “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare interpretato dagli allievi diversamente abili e normodotati dell’Accademia L’Arte nel Cuore Onlus. Ideata e diretta da Daniela Alleruzzo. Protagonisti della pièce, diretta da Marta Iacopini e Maria Teresa Campus, e ambientata in una discarica, sono due bande rivali. Una discordia che dura da molti anni e inasprisce gli animi a tal punto che spesso i giovani delle due famiglie si azzuffano in risse immotivate. Tuttavia, si sa, accade che due adolescenti delle fazioni opposte si innamorino. A condurre l’evento Alex Pacifico, ambasciatore dell’Arte nel Cuore, e Valeria Graci.