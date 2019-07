Freschi di Wimbledon, gli appassionati di tennis hanno potuto ammirare alcuni ‘match del secolo’. Ma la passione sportiva non è l’unico incentivo a seguire questo sport. Indubbiamente uno degli sport più ‘stilosi’, grazie al quale i brand di abbigliamento atletico possono allargare i loro confini andando ben oltre il puro capo funzionale e performante. Ma aggiungendo più di un tocco di stile, di eleganza, di tendenza. Ecco alcuni tra gli outfit da tennis alcuni tra i più funzionali dal punto di vista tecnico, e accattivanti da quello estetico, proposti per questa stagione.

Outfit da tennis

In casa adidas continua la collaborazione con Stella McCarteny, iniziata già nel 2005. Tennis by Stella è la linea che ha come ufficiali rappresentanti Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Angelique Kerber e Stefanos Tsitsipas. Atleti che, come la linea stessa, promuovono e ispirano un cambiamento positivo. Si tratta infatti di una collezione di outfit da tennis ecosostenibili, caratterizzati da un moderno design all-white e da dettagli esclusivi. Tra essi, il Gonnellino adidas by Stella McCartney Court, leggero e dal design raffinato. Taglio contemporaneo a vita alta e tight integrati, dettagli tagliati al laser per un esclusivo motivo camo. Favorendo nel contempo la circolazione dell’aria. Oppure la T-shirt adidas by Stella McCartney Court Zip, dal sofisticato design traspirante a collo alto. Un capo che garantisce una libertà di movimento superiore, anche in questo caso con dettagli tagliati al laser.

Ricchissima la linea NikeCourt, dedicata al mondo del tennis e caratterizzata da prestazioni impeccabili. Grazie al tessuto NikeCourt Dri-FIT, ultra traspirante, che mantiene la pelle asciutta. Di questa fibra, lavorata a maglia, morbida e trasparente, è composta la polo da tennis, il cui colletto a righe e la pattina regolabile sono pensati per un look impeccabile. Da abbinare agli shorts da tennis 23 cm NikeCourt Flex Ace, realizzati in un tessuto traspirante ed elasticizzato. Per la donna le proposte vanno dalla canotta NikeCourt Dri-FIT Maria, che sfoggia una silhouette elegante, alla gonna NikeCourt Flex Maria Victory, il cui design a pieghe segue il profilo del corpo, mentre l’elegante cintura è elasticizzata per uno stile che valorizza la figura. In alternativa, gli shorts NikeCourt Flex, realizzati per una libertà di movimento ideale, con cintura elastica e spacchetti sull’orlo.