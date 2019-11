Ricette del ricordo: risotto con il meglio dell’Adriatico

Un piatto che racchiude in sé i principali sapori dell’Adriatico, mare bello e generoso che bagna le coste del Friuli Venezia Giulia. Una ricetta, quella del “risotto con il meglio del mare”, che sottolinea l’eccellente qualità di tali prodotti ittici. E così, ad arricchire il pregiato riso Acquerello, arrivano seppie, fasolari, capesante, code di gamberi e scampi. La firma è dello chef Stefano Basello dell’Hotel Ristorante Là di Moret, di Udine.

L’ingrediente: i gamberi

Una porzione di gamberi contiene 189 milligrammi di colesterolo, che corrisponde al 60% della razione giornaliera raccomandata. Niente di nocivo, però: questi infatti aumentano i livelli di HDL, il colesterolo buono, che fa bene al sistema cardiocircolatorio. I gamberi sono poi poco calorici e hanno buone proteine. Oltre alla preziosa vitamina B12 sono una importante fonte di selenio, che contribuisce a rallentare l’invecchiamento delle cellule cerebrali, e di fosforo, utile per la riparazione dei tessuti.

La ricetta

Difficoltà – bassa

Ingredienti per 4 persone – 320g Riso Acquerello, 20 g seppie nere in dadolata cotta in umido, 20 g fasolari. 20 g code di gamberi in dadolata, 4 pz capesante in dadolata, 30 g schie in umido. Uno scalogno tritato, un rametto di timo, prezzemolo tritato, olio extravergine d’oliva. Mezzo litro di Bisque di gamberi, mezzo litro di brodo di pesce, vino bianco qb.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Il procedimento

Aprire a crudo i fasolari, pulirli dalla sabbia e tritarli al coltello. Rosolare lo scalogno con l’olio. Unire il riso, tostarlo e sfumarlo con il vino bianco, avendo cura di lasciarlo evaporare completamente. Continuare la cottura bagnando in modo alternato con bisque e brodo di pesce ed unendo poco a poco il pesce. A fine cottura mantecare con l’olio e rifinire con una macinata di pepe e prezzemolo tritato.

Perché “piatto del buon ricordo”?

La ricetta racconta il meglio della gastronomia locale, a base di pesce e di sapori autentici. Dopotutto la vicinanza con l’Adriatico non potrebbe proporre piatti più tradizionali di questo.

La firma della ricetta

Più volte premiato con prestigiosi riconoscimenti e segnalato dalle più importanti guide gastronomiche italiane, il ristorante Fogolar Là di Moret è un punto di riferimento assoluto della cucina friulana. Gestito da oltre 100 anni con grande passione dalla famiglia Marini, offre ai propri ospiti una selezione esclusiva di prodotti locali di altissima qualità, preparati dallo chef Stefano Basello e dal suo staff.

A proposito di Adriatico e di pesce, ecco i suggerimenti che abbiamo raccolto nel sito di recensioni Consigli.it per servire il pesce come al ristorante