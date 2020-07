Le signore del giallo, quei delitti risolti tra un ricamo e una ricetta

La capostipite fu Miss Marple. Un’anziana comare di periferia, che nel suo piccolo villaggio di St. Mary Mead vede l’archetipo del mondo. E nei parallelismi di personaggi e situazioni, trova la soluzione ai delitti in cui s’imbatte casualmente, come su un ciottolo lungo il sentiero. Agatha Christie l’amò moltissimo, anche più del suo più famoso Hercule Poirot, tanto che il romanzo in cui fa morire la zitella Jane, volle che uscisse dopo la sua stessa morte: “Addio Miss Marple”. Le signore del giallo, protagoniste dei romanzi in cui svelare la trama di un delitto diventa il gusto della lettura, attraversano la storia degli ultimi due secoli dando filo da torcere ai detective dell’altro sesso.

Come succede per l’anatomopatologa Kay Scarpetta, protagonista dei romanzi dell’americana Patrizia Cornwell. Dal tavolo delle autopsie alla cucina, il personaggio è ricco di sfaccettature che la rendono una donna moderna e sicura di sè. Risolvere un delitto, per lei, è solo una questione di tempo, scienza e deduzione. Nel primo romanzo in cui fa la sua apparizione, “Postmortem”, Kay Scarpetta diventa direttrice dell’ufficio di Medicina Legale di Miami, e inizia a risolvere numerosi casi di omicidio.

Sulla stessa strada professionale, ma di qualche anno più giovane e ancora impegnata negli studi, è Alice Allevi, la giovane studentessa di Medicina legale nata dalla fantasia della scrittrice italiana Alessia Gazzola. Alice è goffa ma determinata ed è dotata di spiccato intuito investigativo. “L’allieva” è il primo romanzo in cui appare, pubblicato nel 2011.

Dall’Italia si passa ai freddi paesaggi scandinavi, con un’altra investigatrice moderna: Erica Falck creata dalla penna di Camilla Läckberg.

La protagonista è una scrittrice che assieme all’ispettore di polizia Patrik Hedström risolve casi ambientati nella misteriosa Fjällbacka, una piccola cittadina svedese. C’è sempre un fatto misterioso che rimette in gioco tutto quello che si pensa di sapere degli abitanti di questa pacifica cittadina del Nord Europa. Anche nella fredda quotidianità di un piccolo borgo, non mancano i misteri e l’abilità nel risolverli.

