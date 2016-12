Tresca tra colleghi? Andrà sempre a finire male

Si può avere una relazione con un uomo sposato? Secondo gli utenti del forum online Love Shack è meglio di no: “Una tresca non può mai finire bene”. A dimostrarlo il caso di una ragazza poco più che 30enne e single. Che ha preso una cotta per un suo collega di lavoro, coetaneo, sposato e con un figlio sotto i due anni di età. La ragazza ha chiesto alla community un parere su questa tresca. E se ci fosse modo di uscirne fuori. Tanti i commenti. Quasi tutti concordanti.

Tresca con uomo sposato. La risposta è stata chiara e all’unisono: “Off limits. Assolutamente no”.

La ragazza ha raccontato di come il collega la chiamasse ‘bella’. Di come si lamentasse della moglie e chattasse su WhatsApp con lei, per ore, dopo il lavoro. “Se lui vuole una storia, io ci sto”, ha scritto la donna sul forum. Scatenando le reazioni e le obiezioni della comunità virtuale. “Devi tornare in te”, le ha risposto subito uno di loro. “Una tresca non finisce mai bene, non illuderti che a te andrà diversamente”, ha replicato un altro.

Qualcuno si è anche mostrato solidale alla ragazza, ma quasi tutti i membri della community le hanno suggerito di avere buon senso. “Potresti farti del male adesso, ma questo è niente rispetto a quello che sentirai se sarai abbastanza folle da proseguire, ingigantire la situazione e far esplodere tutto”, le ha scritto un utente che ha fatto il suo stesso errore.

Per venir fuori dalla tresca, poi, c’è anche chi le ha suggerito di cercarsi un nuovo lavoro. “Scappa da questo uomo”, le hanno risposto. Alcuni utenti hanno definito l’uomo sposato come un “predatore”, provando così a metterla in guardia. Complessivamente, comunque, il messaggio di chi utilizzava il forum era chiaro. L’invito era quello di trovarsi “di meglio”. “Abbi rispetto per te stessa – le ha scritto un utente – devi esigere più di una semplice fantasia”.