Torta di San Valentino con cuori e fragole

Una torta fatta di cuori e fragole e dolcezze. Questa è l’immagine che si accompagna al menu di uno dei giorni più speciali per gli innamorati: San Valentino. Il 14 febbraio, come è noto, le persone che si vogliono bene decidono di festeggiare insieme il loro amore. E spesso lo fanno a tavola, cucinando piatti afrodisiaci e succulenti. Eppure, scegliere cibi piccanti e eccitatori non è l’unico modo per associare l’idea di tavola a San Valentino. Anzi, diciamo che è una maniera divertente ma che ne esistono alcune di più iconiche. Come preparare una torta di San Valentino con degli ingredienti che per colore e immaginario appartengono all’universo dell’Amore. La ricetta è presa dal blog Misya.

Torta di San Valentino

Un esempio è la torta di San Valentino. La torta di San Valentino è una torta di glassa e fragole e noi vi spieghiamo come prepararla. Ingredienti: 3 uova, 120 gr di zucchero, 150 gr di farina 00, 50 gr di burro, 1 bustina di vanillina, 1/2 bustina di lievito per dolci, Ingredienti per la farcia. 150 ml di latte, 40 gr di zucchero, 15 gr di farina 00, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, 150 ml di panna da montare per dolci. Ingredienti per la copertura: 300 gr di pasta di zucchero, Ingredienti per la bagna. 150 ml di acqua, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di limoncello.

Per il procedimento. In una ciotola montate i tuorli con lo zucchero. Separatamente gli albumi a neve. Aggiungete i tuorli montati e il burro fuso intiepidito. Aggiungete all’impasto la farina, il lievito e la vanillina a pioggia e montate. Infine incorporate all’impasto gli albumi montati a neve. Imburrate ed infarinate uno stampo a forma di cuore e versatene all’interno il composto.

Infornate la torta in forno già caldo a 180 gradi e cuocete per 30 minuti. Togliete la torta dallo stampo, mettetela su una gratella e lasciatela raffreddare. Nel frattempo preparate la crema al latte. In una casseruola fate bollire il latte con l’essenza di vaniglia. Non appena il latte bollirà, spegnete la fiamma ed aggiungete la farina setacciata e lo zucchero.

E ancora…

Mescolate la crema con un cucchiaio di legno e lasciatela raffreddare. Nel frattempo montate la panna. Incorporate ora la crema di latte completamente raffreddata alla panna montata e mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno con un movimento dal basso verso l’alto.

Preparate la bagna facendo bollire l’acqua e zucchero, aggiungete il limoncello e lasciate intiepidire. Tagliate la torta ormai fredda a metà, poggiatela su un piatto da portata, bagnatela e farcitela con la crema al latte. Aggiungete le fragoline. Glassate la torta con la crema rimasta.

Con i biscotti a forma di cuore, create dei biscotti e posizionateli sulla torta. Eventualmente con la penna alimentare possono essere scritte frasi d’amore. Fate riposare in frigo per almeno un paio d’ore e servite.