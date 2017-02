Laetitia Casta dark lady per una notte

Si è svolto a Parigi l’annuale Sideaction Gala, evento dedicato alla lotta all’AIDS, al quale partecipano star e celebrità del mondo della moda, del cinema, dello spettacolo. Grande protagonista della serata, Laetitia Casta che, avvolta in un outifit total black, ha stupito in una versione dark lady poco nota. L’attrice e top model francese è infatti spesso fasciata in abiti in stile retrò, che evidenziano le sue curve con generosità. Meno comune è lo stile dark per il quale ha optato durante la cena di gala. E forse anche per questo è stato uno dei più fotografati.

Pizzo nero per Laetitia Casta

Il mood del pizzo nero, delle trasparenze appena accennate, del vedo non vedo è gettonatissimo dalle celebrità questo inverno. Seducente ma facilmente portabile, perché scopre senza esagerare, lascia intravedere con sobrietà. In occasione del Sideaction Gala Dinner 2017 Laetitia Casta ha indossato un abito in pizzo con cintura in pelle della collezione Olivier Theyskens Primavera Estate 2017. Come da tendenza, il colletto abbottonato stretto non sottolinea in alcun modo il decolleté. Mentre l’attenzione si concentra sulle braccia e sulle gambe, lasciate intravedere attraverso il pizzo ricamato a micro motivo floreale. Il tutto, accompagnato da sandali in camoscio. All’arrivo, la modella trentottenne indossava un cappotto con texture a rilievo e collo in lana bouclé, adagiato sulle spalle. Tutto rigorosamente in total black. Il tocco di colore lo ha creato solo la manicure rosso fuoco. Mentre il make-up sul viso è leggero, uno smokey-eye appena accennato e labbra nude.

Non si sa molto sugli attuali impegni lavorativi di Laetitia Casta. Dopo la carriera da modella e attrice, ha deciso di mettersi dietro la macchina da presa e cimentarsi alla regia. Lo scorso anno ha presentato a Cannes il suo cortometraggio En moi. Sulla cresta dell’onda invece la sorella minore, Marie-Ange Casta, che, dopo un momento di eclissi dalla scena patinata, è tornata sulle pagine di Lui magazine con un servizio fotografico di nudo. Mentre è impegnata come testimonial di moda e sta girando diverse pellicole cinematografiche. Riuscirà a scalfire la fama della sorella maggiore?