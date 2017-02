Anni 90: lo stile ispira ed è boom negli acquisti moda

Tutto torna. Soprattutto nella moda. E gli anni 90 sono decisamente tornati nel guardaroba maschili e femminili di quest’anno. Anche l’estate promette di essere targata anni 90, quando le gonne erano abbinate a body o canotte che scoprono la pancia. Ed il fondoschiena femminile valorizzato da pantaloni a vita alta.

Moda: i must anni 90

Gli anni 90, quelli delle top model ancora icone di bellezza, del progresso tecnologico. Gli anni in cui le ragazze portavano la maglietta rigorosamente dentro i pantaloni. O viceversa, al di sopra dell’ombelico. Uno dei must di questa moda i Levi’s 501: via alta, tubolari e leggermente più stretti alle caviglie. Sono i mom jeans. O i boyfriend jeans, larghi in vita, cavallo basso e svolte alle caviglie.

Le t-shirt andavano (e vanno) sotto gli abiti. Non mancavano le canotte, i body e le calze a rete. Di tutti i tipi, anche di pizzo, le calze dovevano mostrare gambe che spuntavano da gonne corte o semi lunghe o ginocchia scorte da strappi nei pantaloni. E sotto le gonne o i pantaloni? Anfibi e sneaker, ovviamente. Grunge style con le gonne tartan, Dr. Martens, Superga, calzettoni o parigine, camicie a quadri, borchie e l’intramontabile chiodo; o il Cozy style con i suoi maxi pullover e giubotto jeans.

Acquisti moda: il report di eBay

Il Retail Report 2016 di eBay delinea le tendenze che conquisteranno gli Italiani anche nel 2017. I trend dello shopping online dell’anno passato e quelli di oggi, sono caratterizzati dallo stile “Beverly Hills 90210”. Il comportamento d’acquisto online dei prossimi mesi ha già la sua icona: le sneaker. Ricercate durante tutto il 2016, sono state un vero e proprio articolo “most wanted” soprattutto per quanto riguarda i grandi classici: Adidas Superstar, Nike Air Max, Converse All Star e Vans.

Gli anni 90 hanno dettato legge nel fashion 2016 con alcuni capi senza tempo: i jeans sempre attuali anche nella versione a vita alta e dritto con 156 paia vendute al giorno su eBay.it. Il denim in generale, gli anfibi, la scarpa dal sapore grunge e alternativo, che ha registrato su eBay.it 11 paia vendute all’ora. Infine, la minigonna, il capo simbolo della femminilità e declinato in numerosi varianti tra texture, modelli e fantasie.

Anche gli uomini italiani sono attenti alle tendenze e si dedicano agli acquisti online. Se maggio è il mese dedicato agli accessori uomo e alle scarpe, a dicembre si concentrano invece gli acquisti di abbigliamento uomo e accessori e borse per donna.

Anni 90: Generation Gap

Gap non poteva non ispirarsi al mitico decennio. E lo ha fatto con giovani volti, figli degli stessi testimonial delle pubblicità del brand di quegli anni. La “Archive Re-Issue collection” – in edizione limitata – è stata presentata con uno speciale video in cui i modelli rispondono ai cognomi di Tyler, Willis, Jagger, Master Jay, Ross e Gordon, legati da un cameo di Naomi Campbell, a ricordare il famoso shooting del 1992 con Steven Meisel. Protagonisti i capi iconici del decennio la t-shirt bianca con taschino, i pantaloni kaki con la piega o le giacche dai tagli netti.