Giusy Ferreri: “Il mio ritorno alle origini dopo Roma – Bangkok”

Una voce che spacca. Un carattere che esplode. Un mix di rabbia e di emotività che abbraccia, sconvolge e coinvolge. Giusy Ferreri torna sul palco del Festival di Sanremo con il suo brano “Fa talmente male”. Che fonde due lati di sé: quello degli inizi, del successo di “Non ti scordar mai di me”, e quella di oggi, esplosa con “Roma Bangkok”, quella con Baby K. L’artista, a quasi dieci anni da quel debutto televisivo ad X Factor del 2008, si rimette in discussione. Sino a sdoppiarsi.

Festival di Sanremo e Giusy Ferreri: siamo al tris. Come ti senti? Hai ancora paura di calcare questo palco?

Qui ci si mette in gioco sotto ogni punto di vista, a 360 gradi. Dalla prestazione vocale alla canzone, senza tralasciare il look. E’ un “gioco”, e bisogna sottostarvi. Perché ogni artista ha un proprio progetto e giustamente vuole presentarlo nella vetrina più importante, quella più seguita. E più contrastata. A volte va bene, altre no. In questo caso, essendo un grande contenitore musicale, la mia preoccupazione principale è quello che il brano possa arrivare a tutti, in tutta la sua efficacia.

E cos’altro ti preoccupa?

Da un punto di vista personale mi preoccupo di dare il massimo con la voce. Ci sono brani più semplici, che ti possono permettere, nonostante l’emozione, di poterla celare, senza far trapelare nulla. “Fa talmente male”, invece, ha di base un sovraccarico emotivo difficile da gestire. Bisogna saper regolare al meglio il respiro e, se si è molto presi, come in questo caso, l’emissione risulta meno appoggiata.

Con il passare degli anni sei cambiata tu, è cambiata la musica di Giusy Ferreri. Con piacevoli sorprese.

Dopo le varie esperienze e tutti gli esperimenti fatti nel corso degli anni, la mia esigenza è quella di tornare alle origini, ma mixate ad uno degli ultimi esperimenti di successo. Parlo della mia collaborazione Baby K con la canzone “Roma – Bangkok”. “Fa talmente male”, ma anche tutto l’album in uscita, è la sintesi di autori e di musicisti di questi due tipi di creatività. Tra passato e presente.

Ci sono altre collaborazioni che saranno presenti nel tuo album e nel tuo futuro?

Il nuovo album conterrà 14 brani inediti, che vanno ad accontentare gusti differenti. La prima parte è molto solare, fresca, radiofonica. Un’altra metà più introspettiva, senza tempo, ma meno efficace dal punto di vista commerciale. Tra le collaborazioni, quella con Federico Zampaglione, che ha scritto un brano per me, ma c’è anche la penna di Marco Masini.

Nove anni da X Factor: che ricordo ha Giusy Ferreri di quell’esperienza? Lo guardi ancora?

E’ una trasmissione che seguo sempre. Sono molto affezionata, ed ho un bellissimo ricordo. Dopo tanti tentativi, infatti, la mia strada artistica, a livello popolare, si è aperta proprio lì. Ma sono affezionata a questo anche perché mi piace che i giovani abbiano la possibilità di esibirsi e di farsi conoscere. Ben vengano programmi come questi.

