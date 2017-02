Donne francesi: svelato il segreto della loro bellezza

Cibi fatti in casa, lunghe passeggiata e pochi stravizi: ecco come le cugine d’Oltralpe si mantengono in forma

Donne francesi: ça va sans dire, sono semplicemente uno schianto. A quanto pare bisognerebbe prenderle a modello. Stando a quanto riporta l’Indipendent, infatti, al fine di sfoggiare la linea perfetta delle cugine d’oltralpe, è cosa buona e giusta curiosare nella loro alimentazione per capirne le abitudini.

Donne francesi: ecco come restano in forma

Quando si tratta di mangiare, le donne francesi non hanno dubbi: pane e pasta sono protagonisti assoluti. Quale la chiave di volta? Il controllo delle porzioni. Invece di prepararsi un panino ricco a base di carne, salse etc., loro mantengono un low profile. Naturalmente questo significa che al fast food prediligono pasti preparati nelle loro cucine in maniera tale da poter scegliere ogni ingrediente e dosaggio.

Vino? Sì ma in piccole quantità

Che dire poi del vino? Non ci rinunciano affatto ma, piuttosto, lo consumano in quantità limitata. Interessante, a tale proposito, il parere di David Benchetrit, direttore della Clinique du Poids di Parigi. Stando a quanto rivelato a WebMD, il segreto sarebbe, almeno in parte, nella mentalità stessa delle donne francesi. A suo avviso, infatti, rifiutano l’idea di ingrassare.

Le loro sono dunque sane abitudini. Niente macarons, croissant o ancora quiche lorraine. Per spezzare la fame fanno tesoro dello yogurt naturale, relativamente a basso contenuto calorico. Uno spuntino sano è di grande aiuto per far fronte a eventuali morsi della fame tra un pasto e l’altro.

Palestra no grazie, meglio camminare

Infine, occhi puntati sull’esercizio fisico. Le francesi non sono delle grandi sportive ma, sicuramente, in quanto a camminare sono maestre. Non si chiudono tra quattro mura in palestra ma piuttosto si tengono in movimento lasciando l’auto a casa. Che sia per andare al lavoro, al supermercato, a fare shopping etc. passeggiare è il loro allenamento quotidiano.

Ebbene sì, per non essere da meno delle francesi, basterebbe iniziare a modificare/rivedere le proprie abitudini alimentari e non solo. E’ l’intero stile di vita che andrebbe ritoccato in maniera tale da dire addio a piatti pronti prediligendo cibi sani. Ma non solo. Un calcio alla pigrizia è doveroso. Ne vale la tutela della propria salute e l’armonia del fisico. Provare per credere.