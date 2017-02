Scarpe da uomo: come prendersene cura

Che siano in pelle o di vernice, mai trascurare le calzature del cuore. Ecco qualche tips per donare longevità e bellezza a ogni modello

Le scarpe da uomo, al pari di quelle delle donne, meritano le dovute attenzioni. Tutti le amano ma in quanti, realmente, se ne prendono cura? Al fine di avere ai propri piedi qualcosa di bello da vedere, sempre, bisogna coccolarle. Come? il team di The Insider Picks si è rivolto all’esperto, il co-founder di Undandy Gonçalo Simões Henriques, al fine di condividere con i lettori piccole perle di saggezza.

Scarpe da uomo, mai trascurarle

Stando a quanto rivela Henriques, la cura delle proprie calzature non è solo un must per mantenere le scarpe linde, ma è un vero e proprio rito. “La cura delle scarpe è una routine, è un momento tra me e me che cerco di ripetere una volta al mese anche se, onestamente, è più di una necessità“. Tutti dovrebbero dunque prestare attenzione a mocassini, sneakers etc. evitando di indossare ripetutamente lo stesso paio al fine di mantenerne lucentezza e forma.

Scarpe di pelle

Dopo aver eliminato dalla scarpa polvere e sporcizia avvalendosi di una spazzola a setole morbide, si procede con l’idratazione. Per mantenere morbida la pelle basta trattarla con un sottile strato di crema da stendere su tutta la superficie. Anche lo champagne funziona molto bene, ma è un po’ più costoso.

Scarpe in suede

A molte persone sfugge il fatto è che una scarpa in pelle scamosciata necessita di più attenzioni rispetto a quella di vitello. “E’ bene servirsi di un pennello per eliminare polvere e macchie dalle proprie calzature” – ha detto Henriques.

Scarpe in vernice

Attenzione a come si trattano le scarpe in vernice. Questi modelli hanno una superficie che li rende un po’ più sensibili rispetto alla pelle liscia. Niente spazzole dunque, basta un panno umido per farle risplendere.

Come mantenere una suola bianca

Mantenere la suola bianca senza prestare le dovute cure è praticamente impossibile. Rivolgendosi al proprio calzolaio di fiducia è possibile acquistare uno shampoo ad hoc per le scarpe. Una volta applicato il prodotto, basta strofinare la suola con un panno umido. Per evitare che si secchi, sarebbe bene applicare sulla gomma, regolarmente, una crema contenente olio di silicone.

Eliminare macchie di sale

Occhio al sale. Smacchiare le scarpe di pelle non è cosa semplice. Il rischio che si rovinino è piuttosto alto. Il sale, infatti, essendo una sostanza abrasiva e corrosiva, potrebbe provocare danni. “Basta mescolare una tazza di acqua con qualche goccia di limone. Massaggiare delicatamente la macchia con un panno o una spugna. Le macchie di sale, se non accuratamente rimosse, rischiano di seccare la pelle e forse anche rovinare la superficie. ”

Mantenere in forma le scarpe

Per mantenere le scarpe da uomo in buona salute e in forma, quella originale, si consiglia di utilizzare dei tendiscarpe di cedro. Sarebbe cosa buona e giusta non usare mai le stesse calzature per due giorni di fila. L’umidità che rilascia il piede durante il giorno necessita più di una notte per asciugarsi completamente.