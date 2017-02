El Solista, il cocktail “vincente” al rum Diplomatico

El Solista vince a Firenze come miglior cocktail italiano del Diplomatico World Tournament. Si tratta della competizione internazionale di mixology che vedrà sfidarsi i migliori bartender provenienti da 40 paesi nel mondo.

El Solista: miglior cocktail con Rum Diplomático Mantuano

Francesco De Nicola del Niji Cafè di Roma è il “padre” di El Solista. Il drink ha risposto alle caratteristiche richieste dalla competizione internazionale ideata dall’omonimo pregiato Rum Venezuelano. Presso l’Hotel Villa Cora di Firenze si sono sfidati 12 finalisti provenienti da tutta Italia. I bartender erano chiamati a dimostrare la loro creatività per un cocktail che avesse come ingrediente principale il Rum Diplomático Mantuano.

El Solista: il drink ispirato alla Campania

Il distillato è la nuova referenza dell’esclusivo Rum dal sapore sorprendentemente bilanciato con un profilo gustativo ideale per la mixology. Francesco De Nicola, ha superato i suoi avversari con un cocktail ispirato alla sua regione d’origine, la Campania. Il “nostro” De Nicola è in corsa per il titolo di miglior bartender del mondo. Il concorso proseguirà tra Aprile e Maggio in Venezuela per la semifinale continentale. Saranno decretati i tre finalisti di Europa, America e Asia tra 40 concorrenti. Da qui il titolo mondiale, durante la finale di Londra, per aggiudicarsi un premio da 10.000 dollari.

Limone, albicocca, cioccolato fondente e sale qualità Maldon. Sono alcuni degli ingredienti che questo cocktail abbina al un particolare distillato composto da un blend di rum differenti. Caratteristica del prodotto è che, dal succo estratto vengono prodotte sia melassa che concentrato di puro succo di canna. Questi due derivati vengono pio sottoposti a due differenti tipi di fermentazione.

El Solista: gli ingredienti

45 ml di Rum Diplomático Mantuano

45 ml di Sherbet di limone e albicocca

2 dash di bitter al cocco

1 pizzico di sale qualità Maldon

1 cucchiaio di cioccolato fondente al 70% di Modica