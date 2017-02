Infedeltà femminile in crescita. La ricerca

Infedeltà femminile? Cresce. I dati parlano di un terzo delle donne europee. Una percentuale comunque inferiore rispetto agli uomini adulteri: 50 per cento del totale. Sono i risultati dell’indagine effettuata dall’Ifop, il principale istituto di sondaggi francese. Il quotidiano francese Le Monde riporta la ricerca realizzata per Daylov.com, sito per incontri extra-coniugali.

Infedeltà femminile: l’aumento anche in Italia

In base allo studio condotto da Istat e Ami (Associazione matrimonialisti italiani), una coppia su due è infedele. Inoltre nel nostro paese il numero di donne adultere sarebbe addirittura superiore alla Francia. Un discreto 45% che però ha un vantaggio. L’Italia è la nazione con il più basso tasso di divorzi registrato. Segno che le scappatelle vanno di moda, ma non tanto da mettere a rischio matrimoni.

Infedeltà femminile in Francia: livello inferiore a quello maschile

In Francia, il 4 % delle donne ha ammesso di tradire il partner durante il sondaggio. Il 16 % ha ammesso di aver tradito almeno una volta dall’inizio della relazione stabile. “L’infedeltà femminile si sta livellando con quella maschile, ma è ancora inferiore”, fa notare François Kraus dell’Ifop: “La società vede ancora di cattivo occhio il fatto di non rispettare la promessa di fedeltà. Questo è vero soprattutto per le donne, nei confronti delle quali è ancora forte il controllo sociale sui loro comportamenti sessuali. Esse rischiano di essere più stigmatizzate rispetto agli uomini”.

Infedeltà aumenta in proporzione al successo professionale

Il sondaggio rivela anche che le probabilità di infedeltà aumentano proporzionalmente al livello di studi e al successo professionale (il 40 % rispetto al 30 % di chi non ha una laurea). Più le donne sono indipendenti e autonome, più c’è possibilità di tradire. Chi non dipende dal partner o dal marito, avrà meno conseguenze dopo la rottura della relazione. Questo renderebbe il gentil sesso più sicuro e in grado di poter pensare a una vita da single. Tra i motivi del tradimento, l’insoddisfazione della vita sessuale, l’innamoramento verso un’altra persona e infine l’assenza di attenzione da parte del partner.

Il 58 % delle donne ha paura delle conseguenze sulla famiglia. Il 43 % che la relazione venga scoperta dal compagno o dai colleghi di lavoro. Una forte componente sociale dunque. Il timore di essere giudicati o di avere ripercussioni sulla vita familiare impedirebbe di tradire. Ma il volerlo non equivale in parte a farlo?