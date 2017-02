Olio d’oliva, un concentrato di salute e bellezza

E’ una pietra miliare della tradizione alimentare mediterranea. Un protagonista indiscusso della cucina italiana. Una produzione che il mondo intero ci invidia, e che la scienza (in particolare la dietologia) guarda con sempre maggiore ammirazione. Parliamo dell’olio d’oliva, principe della tavola italiana: il condimento per eccellenza. Che faccia bene alla salute è ormai un dato assodato, ma conosciamo veramente le sue proprietà terapeutiche? Ce le illustra Salov, una delle più grandi realtà del settore, produttore di olio d’oliva toscano di qualità da oltre un secolo. Noto in Italia con il marchio Sagra, e all’estero (l’olio più venduto negli States) come Filippo Berio.

Olio d’oliva, un concentrato di salute

Già ai tempi di Galeno erano ipotizzate virtù salutari legate all’olio d’oliva. Oltre ad essere uno dei grassi più digeribili e meglio tollerati dal corpo umano, alcuni studi contemporanei suggeriscono che abbia vere e proprie caratteristiche terapeutiche. Per esempio, una ricerca americana (fonte Sagra) assocerebbe all’olio d’oliva migliori risultati alle terapie per la cura del cancro al seno. Esso impedirebbe infatti resistenze farmacologiche, e abbasserebbe i livelli dei geni oncogeni. Un’altra ricerca americana (fonte) ha dimostrato che l’assunzione regolare di olio d’oliva aiuta a prevenire malattie degenerative del cervello, come l’Alzheimer. Questo avviene grazie ad un composto, l’oleocantale, che ha importanti influenze positive sul sistema nervoso. Non ultimo, l’olio d’oliva ha proprietà antinfiammatorie (fonte).

L’olio d’oliva è un potente antiossidante, capace di proteggere il sistema cardiovascolare. Prevenendo così il rischio di infarto e ictus. Riduce l’eccesso di colesterolo ‘cattivo’, favorendo la formazione di quello ‘buono’. Tiene inoltre sotto controllo la glicemia. Non a caso diverse statistiche (fonte) indicano meno mortalità dovuta a complicazioni cardiovascolari nei paesi ad alto consumo di olio d’oliva.

Ancora, l’acido oleico stimola la digestione e favorisce l’assorbimento dei nutrienti. Particolarmente indicato è quindi per la dieta di anziani e bambini, anche durante lo svezzamento. Così come per le donne in gravidanza. Quanto è consigliabile assumerne? Salov suggerisce due cucchiai al giorno, utili per assimilare la giusta quantità di grassi insaturi di cui l’organismo ha bisogno.

Olio e bellezza

Sin dall’antichità sono note le proprietà legate alla cosmesi nell’impiegare l’olio per uso esterno. Bellezza della pelle, cura della forfora, dei capelli, delle unghie. L’olio è un ottimo rimedio contro la dermatite. Previene la formazioni di rughe: strofinare dell’olio d’oliva sul viso la sera prima di coricarsi è un ottimo modo per preservare la pelle dall’invecchiamento. Ammorbidisce la pelle secca e lenisce quella screpolata. Impacchi per mani morbide, o per rinforzare le unghie sono da sempre consigliati. Così come un impacco sulle chiome quando sono molto secche. Infine, i massaggi all’olio d’oliva sull’intero corpo sono noti da secoli per la loro capacità di rendere la pelle elastica e morbida.