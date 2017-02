Maschera magnetica. La rivoluzione della bellezza

Cura del viso, mai dimenticarsene. La pelle ha bisogno di attenzioni, sempre e comunque. Oltre a creme, sieri e trattamenti proposti dagli innumerevoli centri estetici e dalle riviste, a quanto pare anche i social sono una vera e propria fonte di notizie dall’inestimabile valore. Proprio così. Sono a tutti gli effetti delle vetrine che permettono agli utenti di aprire una finestra sul mondo. E’ proprio qui che vengono lanciate nuove tendenze. E non solo per quel che concerne la moda. Anche il mondo del beauty si è ritagliato il suo spazio. Di recente, infatti, su Instagram sono apparse foto e video di donne con il viso coperto da una curiosa maschera con tanto di hastag #magneticmask. Sì, maschera magnetica.

Cura del viso: i poteri della maschera magnetica

Di cosa si tratta? La nuova frontiera dello skincare è la maschera magnetica, uno dei must-have di stagione dedicato a tutte coloro che vogliono una pelle di pesca. Parliamo di un trattamento tonificante ed energizzante che mira a restituire splendore alla pelle contrastando i danni provocati da stress e inquinamento. E’ un ottimo rimedio anche per chi rincorre l’eterna giovinezza in quanto permette di prevenire l’invecchiamento precoce. Il tutto grazie all’elettromagnetismo. I meriti vanno al dermatologo delle celebrities Fredric Brandt. Proprio lui ha inventato Magnetight Age-Defier, una maschera che, essendo arricchita da particelle di ferro, dopo essere stata applicata sul viso e lasciata in posa per circa 10 minuti, viene rimossa avvalendosi di una particolare spatola magnetica, accuratamente avvolta in una salvietta.

Addio impurità, benvenuta bellezza

Così facendo, oltre ad attirare a sé le particelle metalliche, porta via anche le impurità liberando i pori. Tutto ciò deterge, stimola il microcircolo e permette di rassodare e tonificare la pelle. A fine trattamento non c’è bisogno di risciacquare il viso con l’acqua. Basta infatti massaggiare il prodotto rimanente sul viso, delicatamente, per farlo penetrare più a fondo.