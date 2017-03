Primule in vaso, come prendersene cura

Assieme alle mimose, sono uno dei primi fiori che sbocciano a primavera. Già i primi di marzo, le primule ricominciano a fare capolino nei prati all’ombra dei boschi, il loro habitat naturale. Sono fiori che spuntano appena scompare la neve, e rinascono assieme all’erba. Tra le tantissime varietà di questo fiore colorato, ce ne sono molte adatte alla coltivazione in vaso. Ecco qualche consiglio su prendersi cura di loro.

Come coltivare le primule

Innanzitutto, evitate di raccogliere le primule selvatiche e ripiantarle in vaso: difficilmente sopravvivranno. Acquistate piuttosto le piantine già sviluppate in un vivaio se volete avere la certezza di farle stare bene. La primula è una pianta semplice da coltivare, che non ha esigenze particolari. Potete lasciarla nel vasetto con il quale l’avete comprata per qualche settimana, dopodiché procedere al travaso sarà un gesto amorevole nei loro confronti. Mettete a dimora una piantina per vaso (non occorrono grandi dimensioni) oppure create una composizione di primule in un vaso lungo e stretto.

Meglio optare per un vaso in plastica, che mantiene il terreno più umido rispetto a quello in terracotta. Estraete la pianta dal vaso originale, scrollando dalle radici (attenzione a non danneggiarle) un po’ del vecchio terriccio. Mettete sul fondo del vaso nuovo qualche granulo di argilla espansa, sempre indispensabile per evitare ristagni. Aggiungete quindi del normalissimo terriccio da giardinaggio, inserite l’apparato radicale della pianta, e completate con il terriccio (quello universale andrà benissimo). Potete aggiungere qualche elemento nutritivo, la primula ama il substrato ricco e fertile.

Cura delle primule

Posizionate il vaso in mezz’ombra, in un punto del balcone in cui riceva i raggi solari solo negli orari meno intensi. Abbeverate quando il terreno comincia ad essere asciutto, facendo attenzione ad evitare ristagni. Le primule non temono il freddo, infatti quando finirà la stagione calda smetteranno di fare fiori ma non moriranno. Avranno solo bisogno di essere portate in un luogo riparato, dove l’apparato radicale e alcune foglie continueranno a vivere in attesa che ritorni la primavera. In ogni caso, evitate l’esposizione vicino a correnti d’aria.