Sesso: passione di sera, bel tempo si spera?

Alle donne piacciono le coccole serali, agli uomini quelle mattutine. Due mondi che si respingono anche per unirsi…

Uomini e donne sono due mondi opposti anche quando si tratta di unirsi. Secondo un recente studio, infatti, entrambe le categorie preferirebbero orari diversi per il sesso. Gli uomini preferiscono farlo appena svegli, prima di colazione. Mentre la maggior parte delle donne ha il picco massimo di passione prima di andare a dormire.

E c’è anche un orario ben preciso per la vostra passione.

Se si desidera fare sesso con il partner, il momento magico per la passione è alle 07:54 per gli uomini. Invece le donne “votano” per le 23:21. A dirlo uno studio, pubblicato sul Daily Mail: 15 ore di differenza anche quando si tratta di amarsi e di incontrarsi. E se vogliamo allargare l’orario esatto alla fascia oraria, il gentil sesso avrebbe il picco “testosteronico” dalle 23 alle 2 di notte. Gli uomini, invece, preferiscono dalle 6 alle 9 del mattino.

La differenza d’orario nel desiderio sessuale emerge da un sondaggio fatto fra 2.300 coppie, che ha esaminato le pulsioni delle coppie determinando come l’orario fosse molto importante. Solo l’11% delle femminucce ha la stessa carica maschile la mattina. Mentre solo il 16% dei maschietti preferisce le coccole poco prima della nanna.

Le deduzioni di questo studio sono anche altre. Parrebbe, infatti, che le persone tendono ad accoppiarsi con partner che hanno le stesse tendenze istintive. Come se ci si scegliesse in base al proprio orologio ormonale, insomma. Inoltre poco più della metà degli uomini ha dichiarato che il proprio desiderio sessuale era abbastanza costante, rispetto ad appena il 36 per cento delle donne, che ha sostenuto quanto questo dipendesse dal loro stato d’animo.

L’assenza della carnalità influirebbe su tutte le ore successive al rapporto. Secondo una ricerca dell’Oregon State University, i dipendenti erano più felici al lavoro se avevano fatto l’amore la sera prima. Ma ha anche sottolineato come il fatto di averlo fatto immediatamente prima migliorasse non solo l’umore, ma anche la produttività.