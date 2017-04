Cactus mania, l’invasione che fa tendenza

Dopo aver assistito al trionfo dell’ananas, dei fenicotteri etc., quest’anno il ruolo da protagonista spetta a una pianta grassa. Impazza la cactus mania. Il fashion ha impreziosito t-shirt, costumi da bagno e accessori con questa simpatica stampa adatta a grandi e piccini.

Cactus, la nuova tendenza fashion

Dire estate significa pensare al mare. In vista della stagione balneare, è ora di guardarsi intorno per individuare il mood vincente da sfoggiare in vacanza. C’è chi ama la semplicità della tinta unità, chi il romanticismo dei fiori ma, tutte coloro che vogliono affacciarsi al nuovo trend, possono curiosare tra i capi beachwear della nuova collezione di Los Trapitos Al Sol: la “Sweet Etnic Cactus Collection”.

Dietro questi modelli d’ispirazione etnica e coloniale c’è lei, Carolina Sanchez. La designer colombiana, naturalizzata milanese, dal 2011 delizia con modelli frizzanti unici sia nella foggia che nella palette.

Los Trapitos Al Sol by Carolina Sanchez

La collezione Spring – Summer 2017 è infatti caratterizzata da modelli ora interi ora a due pezzi, ora a fascia ora a triangolo o ancora quelli con le maniche: tutti presentano una micro fantasia acquarellata con tanti cactus immaginati in tinte inusuali. Oltre alle righe, grandi e multi color, che tornano in voga presentandosi però in una composizione di grande effetto scenico.

Canby Cactus, l’occhiale firmato Shwood

Anche il mondo degli accessori presta il suo contributo. Parola a Shwood, brand americano che, da sempre, si contraddistingue per i suoi occhiali da sole eco-friendly. Tutto è rigorosamente fatto a mano da abili artigiani in Oregon.

Uno dei modelli di punta della Desert Collection è il Canby Cactus. Silhouette classica, lenti polarizzate e stile senza tempo caratterizzano questa montatura realizzata con legno di noce e steli di cactus essiccati che, come per magia, diventano arte da indossare.

Tuc Tuc: il fashion in chiave baby

Il mood coinvolge anche i più piccoli. Tuc Tuc, sinonimo di creatività e design, delizia i fashionisti di domani con mise in jeans dallo stile divertente. La comodità deve venire prima di tutto motivo per cui il brand offre a bimbi e neonati soluzioni che permettono loro di muoversi e giocare in piena libertà.

A dimostrarlo sono, ad esempio, il completo composto da abito con coulotte in morbida tela di jeans con cactus applicato e t-shirt in jersey di cotone stampa allover multicolore. Per lui, invece, ecco la salopette in morbida tela di jeans con il simpatico disegno in primo piano.

Il richiamo del deserto conquista Sophie Mühlmann

Non solo moda. Impossibile resistere al richiamo di terre lontane. Lo sa bene la giovane pittrice e designer Sophie Mühlmann che, lasciandosi ispirare proprio dal cactus, ha realizzato accessori ed oggetti di design. Il suo brand, SM, si sta facendo amare sempre più. Ebbene sì, ad averlo notato è stato Debou.it. Il network internazionale che promuove artisti indipendenti, l’ha infatti scelta per il suo e-commerce.



Questa spinosa pianta racconta il fascino di desertiche geometrie attraverso tele pronte a dare un tocco di luce a ogni ambiente domestico.