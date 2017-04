Proteggere gli occhi dagli schermi dei dispositivi

L’IMPORTANZA DI PROTEGGERE GLI OCCHI

Chi trascorre molto tempo di fronte agli schermi si può facilmente rendere conto dell’importanza di proteggere gli occhi. Per esigenze lavorative, molti di noi passano infatti intere giornate di fronte al pc. A questo tempo si aggiunge quello impiegato a guardare smartphone, tablet ed altri dispositivi. Per concludere la giornata con le ore serali di fronte alla tv. Questa sovraesposizione crea un affaticamento progressivo degli occhi, conosciuto anche come sindrome da computer vision.

PERCHE’ BISOGNA PROTEGGERE GLI OCCHI

Gli occhi subiscono una irritazione, accompagnata ad una sensazione di pesantezza e stanchezza. Può capitare che siano secchi e che la vista appaia un po’ sfocata. Non si esclude anche l’insorgere di un fastidioso mal di testa che può essere più o meno intenso. Malessere tipico della società moderna, la sindrome da computer vision, se trascurata, può creare disturbi sempre maggiori. Ecco perché bisogna proteggere gli occhi.

COME PROTEGGERE GLI OCCHI

Oltre ad utilizzare schermi di qualità per i nostri pc con i quali lavoriamo tutto il giorno, ci sono altre accortezze da seguire. In particolare i quattro semplici consigli forniti da specialisti che vi indichiamo di seguito.

1) Ingrandire i caratteri dello schermo. Fissando sullo schermo caratteri di piccola dimensione, si tende a strizzare gli occhi e ad avvicinare il viso. Cattive abitudini che aumentano man mano che gli occhi si stancano. Aumentando invece la dimensione del testo e il contrasto di colore, renderemo più semplice e confortevole la lettura.

2) Sbattere le palpebre regolarmente. Quando siamo fissi a guardare lo schermo, spesso ci dimentichiamo di sbattere le palpebre. Così facendo l’occhio non è adeguatamente lubrificato e la secchezza oculare aumenta. Ricordiamoci quindi di sbattere le palpebre e aiutiamoci a ripristinare la giusta idratazione con un collirio.

3) Regolare la luminosità. Regoliamo con cura la luminosità dello schermo, per evitare spiacevoli riflessi e fastidi agli occhi.

4) La regola del 20-20-20. Dopo 20 minuti di lavoro, prendiamoci 20 secondi per guardare qualcosa a 20 piedi di distanza (circa 6 metri). I nostri occhi hanno dei muscoli che aiutano a muoversi e concentrarsi su oggetti diversi. Se fissiamo uno schermo alla stessa distanza per tante ore consecutive, tali muscoli avranno poi difficoltà a regolarsi di nuovo.

Fonte businessinsider.com