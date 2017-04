Scarpe fuori di casa per la vostra salute

LASCIARE LE SCARPE FUORI DI CASA

Lasciare le scarpe fuori di casa è una buona abitudine che tutti dovrebbero acquisire. Oltre a guadagnarne in termini di pulizia ed igiene dell’abitazione, i vantaggi sono anche legati alla salute. Sotto le suole delle scarpe, infatti, si annidano tantissimi tipi di batteri, oltre alla sporcizia. Cose che inevitabilmente trasporteremo nelle stanze di casa nostra, se non restano fuori dall’uscio.

LA BUONA ABITUDINE DI LASCIARE LE SCARPE FUORI

Non è un caso se, nelle famiglie con bambini che gattonano o giocano a terra, le scarpe vengono sempre tenute in un’apposita scarpiera sita all’esterno. Oppure, in mancanza di uno spazio adatto, si usano mobili da ingresso vicino all’entrata per il cambio scarpe. Le pattine nascono anche per rispondere a questo tipo di esigenza. Anche nelle palestre, ormai da tempo, si adotta la regola di usare delle scarpe riservate alla sala. Diverse da quelle che si utilizzato all’esterno. Nelle lezioni di pilates o yoga, in alcuni centri, è addirittura vietato entrare in sala con le scarpe ai piedi.

I BATTERI ANNIDATI SULLA SUOLA

Da una recente ricerca dell’Università di Houston è emerso che i batteri trasportati dalle suole sono molto nocivi. Alcuni provocherebbero addirittura virus intestinali, con spiacevoli sintomi quali crampi e diarrea. Le scarpe sono il perfetto veicolo per questi batteri, che poi si spostano su tappeti e pavimenti. La ricerca, condotta dal professor Kevin Garey, è stata effettuata su un campione di 2.500 casi. Ed ha dimostrato che il 26,4% delle suole di scarpe trasportava batteri nocivi allo stomaco.

Uno studio risalente al 2008 dell’Università di Arizona aveva addirittura trovato circa 421.000 differenti forme di batteri sulle scarpe. E le coliforme, che si trovano nelle feci umane, sono state trovate nel 96% delle suole.

ALTRI TIPI DI BATTERI COMUNI

Attraverso le scarpe possono poi entrare in casa le sostanze chimiche impiegate nell’agricoltura o le tossine presenti sui prati. Uno studio condotto dall’Università Baylor nel 2013 ha inoltre riportato altri dati sconvolgenti. Le persone che vivono nelle vicinanze di strade presentavano un maggior rischio di cancro da tossine presenti nel catrame. Tali tossine venivano portate in casa sempre attraverso le suole. Ovunque abitiate, è dunque sempre molto importante lasciare le scarpe fuori dall’uscio!