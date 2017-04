Baby boom in Islanda: meglio il calcio del viagra

Che il sesso potesse avere qualche legame con il calcio già lo si immaginava. Ma che addirittura potesse incrementare in questa maniera il tasso di nuove nascite ha dell’incredibile. Succede esattamente in Islanda, dove si sta assistendo ad un baby boom da record. Tante, troppe nascite, da record. Il legame con il calcio è semplice: nove mesi fa, infatti, la Nazionale di questo Paese ha compiuto una storica impresa, umiliando quella inglese.

Baby boom in Islanda. Erano gli Europei di calcio in Francia, ricordate?

Furono Sigurdsson e Sigthorsson a ribaltare il vantaggio iniziale di Rooney su rigore, per il finale 2-1 che proiettò la squadra allora allenata da Lars Lagerback verso la storia. Ebbene, a quanto pare i festeggiamenti si sono spostati dagli stadi alle piazze, per poi proseguire nelle proprie abitazioni. A letto, tra le lenzuola. In compagnia. Ovviamente.

Era il 26 giugno 2016 quando la formazione dell’Islanda sconfisse a Nizza gli ex campioni del mondo, eliminandoli dal torneo. Qualche quotidiano internazionale intitolò l’episodio come “la Brexit del calcio”. A nove mesi esatti rivela la notizia in un tweet il dottor Asgein Petur, il messaggio finisce sul giornale Visir e viene ripreso ovunque. E’ stato infatti somministrato ai pazienti degli ospedali del Paese il numero più alto della storia di epidurali, l’anestesia spinale che viene utilizzata durante i parti. E quindi di nascite. Quasi meglio del viagra, insomma.