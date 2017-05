Occhiale pilot, un modello evergreen rivisitato

Non è mai andato fuori moda. Dagli anni ’60 e ’70, in cui ebbe il picco di successo, ad oggi, l’occhiale pilot, il classico modello ‘da aviatore’ con le lenti a goccia e la montatura sottile, ha continuato a dominare la scena dell’eyewear senza colpo ferire. Rinnovandosi, ça va sans dire. Questa primavera estate 2017 è tornato ad essere il modello più trendy, inserendosi pienamente in quel filone moda che viene definito ‘gender fluid’. L’occhiale pilot è sempre stato un accessorio maschile, ma le donne se ne sono impadronite sino a rimuovere la distinzione di genere. Lo indossa lei, lo indossa lui, lo indossano tutti.

Occhiale pilot, dall’aviazione alle passerelle

Era il 1936 quando Bausch & Lomb produsse il primo modello Aviator, pensato in modo specifico per il comfort dei piloti d’aereo (brevetto che in seguito fu acquistato da Ray-Ban). Le lenti grandi e avvolgenti dovevano proteggere gli occhi dal riverbero della luce. Difficile non pensare a Tom Cruise in Top Gun quando si parla di questo modello di occhiale da sole, ma già prima di lui sfoggia un iconico eyewear a goccia anche il Marlon Brando de Il Selvaggio. Li indossano Paul Newman, Robert Redford. Diventano icona indelebile nell’immaginario collettivo. Icone maschili certo, ma negli anni il pubblico femminile se ne impadronisce. Indossano gli occhiali con lenti a goccia le attrici, le star, le icone della moda. Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Bella Hadid, Kendall Jenner. Sfilano sulle passerelle della fashion week accompagnando gli outfit più consistenti.

La primavera estate dell’occhiale pilot

In casa Safilo è Carrera a portare alto il vessillo dell’occhiale pilot. Un modello che questa primavera estate si declina sia al maschile che al femminile. Il primo con montatura spessa, tartarugata, come quello che indossa Jared Leto. Modello proposto anche in nero o tricolore rosso bianco e blu, con lente scura o chiara. Il secondo più classico, androgino, con lenti oliva e doppio ponte sul naso, come quello che indossa Bella Hadid. Ma le lenti si tingono anche di rosa pastello, di blu, di silver.

Sempre da Safilo arrivano anche il modelli ‘stellati’ Givenchy Bridges sunglasses. Lente a goccia multistrato (scura o chiara, in antitesi cromatica con la stanghetta) caratterizzata dal disegno di tre stelline sulla parte superiore.

Sceglie il design evergreen Invu (Swiss Eyewear Group), che propone modelli di occhiale con lente a goccia declinate in tantissime tonalità. Dai classici nero, marrone, grigio, ai più attuali verde, rosso/rosa, blu in tutte le sfumature. Protezione contro i raggi UV garantita.

Non mancano le proposte ‘aviator’ di Police, come l’estroso modello Chiara Biasi x Police con lente a goccia over color oro specchiato. Caratterizzato dalla particolare trama con foglie di Marijuana. La costruzione in metallo sottile dorato è completata dai terminali in acetato havana maculato.