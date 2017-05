Menu vegan per la mamma: ricette di maggio

Che sia una mamma vegana, vegetariana, o semplicemente curiosa di provare piatti nuovi e sfiziosi, organizzare un pranzo con menu vegan per festeggiarla è un’idea affettuosa (e saporita) per dirle ‘ti voglio bene’. Ecco alcune idee per piatti che si preparano con ingredienti di stagione, con un tocco floreale. Rigorosamente vegane.

Menu vegan e floreale per la mamma

Antipasto: crostini fragole e asparagi e gazpacho alle fragole. Trovate entrambe le ricette qui.

Primo: risotto alle rose. Prendete una manciata di petali di rosa (rigorosamente non trattate!) per commensale. Mettetele a macerare per un paio d’ore in un buon vino bianco. Scolatele dal vino (tenendolo da parte) e quindi procedete a tostare il riso (Carnaroli, circa 80 gr a commensale) in una casseruola con dell’olio di oliva e un trito di cipollotto fresco. Sfumate con il vino alle rose, e quindi proseguite la cottura con un brodo vegetale leggero (ottenuto da una carota, mezza cipolla e una costa di sedano messe a bollire per un’oretta) da aggiungere un poco per volta, man mano che il riso lo assorbe. A circa 3 minuti dal fine cottura, aggiungete i petali macerati, mescolate e lasciate riposare 2 minuti prima di servire.

Secondo: fiori di zucca ripieni. Frullate del tofu al naturale con dei pomodori secchi, basilico e menta fresca. Riempite dei fiori di zucca (grandi e sodi). Impanate il fiore in un trito di nocciole, posate su carta da forno e infornate per 10 minuti a 160°.

Secondo n2: polpette di piselli. Mettete a bollire dei piselli freschi sgusciati e una patata. Frullate con un trito di erbette aromatiche, aggiungete pane grattugiato o farina di ceci per addensare. Formate delle polpettine che impanerete nei semi di sesamo. Infornate per 30 minuti circa a 160°. Servite con una maionese vegana o salsa di soia.

Contorno: insalata di rape rosse e fiori. Bollite delle rape rosse e tagliatele a fette. Arricchite l’insalata di fiori edibili (violette, primule, camomilla, robinia, calendula) e condite con una vinaigrette di limone, olio di oliva, sale, pepe e un cucchiaino di yogurt di soia bianco non dolcificato.

Dessert: Qui la ricetta del salame di cioccolato vegan. Qui la torta di panna e fragole.