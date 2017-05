Pamela Anderson, Raz Degan: simpatici o antipatici?

Pamela Anderson fidanzata con la mentre dietro Wikileaks, Julian Assange. Raz Degan invece indeciso sull’amore per Paola Barale. Chi sono i vip simpatici e antipatici della settimana?

Raz Degan: antipatico

Raz è solito rilasciare dichiarazioni d’amore tramite social, soprattutto usando Instagram mentre i tanti fan si interrogano. Ma lui e Paola Barale staranno ancora insieme oppure no? E dopo il riavvicinamento all’Isola dei famosi, è vero amore? Per ora non c’è dato di sapere nulla. Solo che l’attore ha postato una foto in piscina con un chiaro riferimento alla sua ‘aragosta’, uno dei nomignoli scelti per la sua bionda del cuore. Raz facci capire qualcosa altrimenti dobbiamo pensare che sia tutta una messinscena per attirare follower. Nel mentre quindi, sei antipatico.

Fedez. La sua dichiarazione in diretta nazionale a Chiara Ferragni è rimbalzata in ogni angolo del pianeta. Per la coppia più mediatica di sempre anche questo momento non poteva che essere condiviso con tutti. Però davvero, basta con la coppia Ferragni-Fedez, non ne possiamo davvero più di tutto questo esibizionismo. Antipatici.

Pamela Anderson: simpatica

Le storie d’amore impossibili fanno sognare da sempre. E questa tra Pamela e Julian Assange è davvero atipica. Lui genio dello spionaggio e della tecnologia, del politicamente scorretto, lei diva del cinema e della televisione dalle forme esplosive. Dove si sono potuti incontrare due esseri più diversi che oggi hanno una relazione sentimentale è difficile immaginarlo. Non di certo su una spiaggia di Malibu. Per questo il coraggio di Pamela nell’avvicinarsi a una tipologia di uomo agli antipodi ci sta super simpatico.

Barbara d’Urso: simpatica

Bersagliata per le critiche alla sua trasmissione trash lei fa spallucce e tira dritto. Di recente invece ha portato con orgoglio i suoi 60 anni. Il compleanno è stato festeggiato con una grande festa in suo onore. Brava Barbara, in un’era di donne che mistificano il proprio aspetto fisico con l’uso massiccio di chirurgia estetica, tu riesci a fare la differenza. Ridendo e mostrando con orgoglio la tua età! Simpatica, senza dubbio.