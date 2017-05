Kate Mara, una trend setter dall’animo versatile

Dal tacco da red carpet alla ballerina per lo street style: la talentuosa attrice americana in quanto a look è una vera trasformista

Ci sono amori innati. Come quello per la recitazione che ha fatto battere il cuore a Kate Mara, attrice americana, fin da quando era piccola. Ebbene sì, al pari della sorella Rooney, si è introdotta nello star system in punta di piedi. I sogni a volte diventano realtà, e non solo nelle favole. A dimostrarlo è stata la stessa Kate che è riuscita ad aprire il famoso cassetto e spiccare il volo facendosi notare nella serie tv di successo “House of Cards – Gli intrighi del potere” o ancora prendendo parte ad “American Horror Story”.

Kate Mara, piccole donne crescono

Il cinema, invece, le ha aperto le porte quando era ancora una teenager. A circa sedici anni, infatti, è apparsa nel film di Sydney Pollack “Destini incrociati”. Una volta spianata la strada, ha continuato la sua ascesa al successo recitando in pellicole come “I segreti di Brokeback Mountain” e ha anche avuto un piccolo ruolo in “Iron Man 2” e in quel de “I Fantastici Quattro” in cui ha vestito i panni della donna invisibile. Di certo nella vita reale non passa inosservata. Anzi.

Kate, oltre che per le sue performance sul piccolo e grande schermo, è molto amata per i suoi outfit. E’ una vera e propria trend setter. Le piace giocare con i contrasti. Sul red carpet è sempre impeccabile. Elegante, stilosa, glamour e unica. Quando è lontana dai riflettori, invece, predilige mise più sportive ma non per questo sciatte o trasandate. La sua femminilità non è sempre ostentata ma le sue mise sono sicuramente ricercate. Immortalata a passeggio per Los Angeles, Kate ha sfoggiato un outfit decisamente casual. Il denim non delude mai. L’attrice ha abbinato una blusa corta in vita a un bomberino di un blu più intenso. Il tono su tono su di lei funziona.

Mini-bag: il trionfo della Miu Star

A spezzare il tutto sono gli accessori. Kate non ha timore e rinuncia ai tacchi con totale disinvoltura. Eccola infatti indossare una pratica ballerina nera dall’animo glam-rock con tanto di cinturini borchiati. La borsa fa la differenza. Da una parte ha una maxi bag mentre, dall’altra, una mini bag carica di personalità. La Miu Star di Miu Miu è un delizioso modello in pelle nera con borchiette applicate e chiusura lock a stella con tanto di fibbia gioiello con base in ottone semi lucido e cristalli swarovsky applicati a mano.

Un modello decisamente versatile easy to wear perché ha una tracolla scorrevole che permette di portarla sottospalla o a tracolla. Che dire di make up e hairstyle? La Mara ama cambiare. Ora lungo ora corto, ora liscio ora mosso: taglio e styling sono in continuo divenire. Così come il colore. E può permetterselo. La sua sofisticata allure non è mai minacciata. In questo caso niente smokey eyes in bella vista. Ha preferito coprire gli occhi e indossare un bel paio di occhiali tartarugati dal sapore retrò. Il risultato? Decisamente fashion.