Melissa Satta & Co. Tutto il “glam” della settimana

Melissa Satta festeggia Kevin Boateng, i cantanti scendono in campo per beneficenza, Giuseppe Cederna omaggia David Bowie…

Festa di compleanno per il calciatore Kevin Boateng organizzata da Melissa Satta

Il centrocampista ha compiuto 30 anni lo scorso 6 marzo, ma si è dovuto “accontentare” di una piccola festa con la moglie, l’ex velina Melissa Satta, e con il piccolo Maddox, loro figlio. Con la promessa di lei che avrebbero nuovamente festeggiato, ma al termine del campionato. E a Milano, precisamente al Cotton Club, la bella Melissa ha organizzato un party, tutto in stile Anni ’30, tutto per lui. Tra i presenti Alessandro Martorana, Alessandro Boero, Christian Vieri. C’erano anche le ex veline e amiche di Melissa Satta, Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Alessandra Grillo, Juliana Moreira. Ma anche l’ex gieffina Simona Salvemini.

Quando i cantanti vip hanno un “cuore”

Grande successo per la 26a Partita del Cuore in programma allo Juventus Stadium di Torino. In campo la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca a favore di Fondazione Telethon e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. Alla conduzione della serata Fabrizio Frizzi. Oltre al neo Presidente Paolo Belli, sono scesi in campo Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Alessandro Del Piero, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri, il Presidente della Fifa Gianni Infantino, gli sportivi Zvonimir Boban, Pavel Nedved, Davids Edgar, Stefano Sorrentino, Davide Cassani e Daniel Leone, il direttivo della Nazionale Cantanti formato da Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi, Neri Marcorè, Paolo Vallesi, ed ancora Roul Bova, Benji e Fede, Ermal Meta, Boosta, Pierdavide Carone, Clementino, Antonio Mezzancella, Marco Bocci, Michele Bravi, Pier Luca Zigaretti, Alessio Bernabei, Marco Morandi, Renzo Rubino.

Giuseppe Cederna e Claudio De Tommasi per ricordare David Bowie

Si conclude la seconda edizione di Bowie BlackStardust, il più importante evento celebrativo in Italia dedicato a David Bowie. La mostra dedicata al Duca Bianco è stata organizzata presso la galleria romana SpazioCima, in via Ombrone 9, da Roberta Cima, Pietro Galluzzi, Giuliano Graziani e Laura Piangiamore. Durante il finissage era presente Walter Bianco, Presidente di David Bowie Fans Italia, che ha spiegato la genesi di Blackstar, l’ultimo album di Bowie, pubblicato appena due giorni prima della sua scomparsa. Ad accompagnarlo Eleonora Napolitano, che ha letto i testi tradotti in italiano. Ospiti della serata il disc jockey, conduttore televisivo e radiofonico Claudio De Tommasi, nonché l’attore e scrittore Giuseppe Cederna.