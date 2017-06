Giornalisti: capacità cognitiva inferiore alla media

Tra le cause la troppa caffeina e nei cibi ricchi di zuccheri. Lo studio inglese (che non riguarda tutta la categoria)

Cronisti d’assalto, giornalisti sempre di corsa dietro l’ultima notizia. La categoria di chi vive rincorrendo news dovrebbe essere sinonimo di arguzia e intelligenza. Ma un recente studio riportato dal Business Insider svelerebbe il contrario. A evidenziarlo la ricerca della neuroscienziata britannica Tara Swart, realizzata su un campione di cronisti in collaborazione con il London Press Club.

Giornalisti: capacità di apprendimento e sviluppo inferiore alla media

Tara Swart ha analizzato per sette mesi i comportamenti dei giornalisti di carta stampata, web, radio e tv. La vita frenetica dei cronisti e le “malsane” abitudini a cui sono soggetti provocherebbe una più complessa risoluzione di problemi. Inoltre i giornalisti faticherebbero a mettere in funzione le abilità creative. E a saper affrontare più attività contemporaneamente.

Ma non è tutto. I partecipanti allo studio hanno mostrato comportamenti fuori dal comune, con l’assunzione di molta caffeina e cibi a elevata concentrazione di glucosio. Senza contare l’abuso di alcol. Sembrerebbe che i cronisti non siano abituati a bere acqua nelle quantità necessarie a condurre una vita sana e regolata. Solo il 5% del campione assume i litri raccomandati.

Non stupisce che le giornate di chi per professione scrive riguardo argomenti più disparati, non sia propriamente in linea con salute e benessere. L’analisi della Swart è comunque rivolta a un piccolo campione di professionisti e non può essere riferita alla categoria in generale. Il dato interessante rimane comunque il livello di stress del lavoro del giornalista, poco incline a prendersi le dovute pause per recuperare la giusta concentrazione sul lavoro.

Gestire le emozioni: difficile per i giornalisti

Il fatto di essere continuamente sotto pressione non aiuta la categoria a gestire le emozioni. Il motivo per cui un cronista può apparire scontroso o perennemente affannato risiede nella tipologia di giornata che affronta. Lo studio rivela che il cervello di questa categoria professionale sarebbe talmente concentrato a “stare sul pezzo” tanto da perdere l’abilità al multitasking, ossia al gestire più situazioni nello stesso momento. Verrebbe da commentare che anche i medici o altre categorie soggette a turnazioni posano “soffrire” degli stessi “sintomi”.

In realtà, un caso, un avvenimento o una notizia non hanno un tempo di durata delineato. In linea di massima è sempre lo stesso giornalista a seguire l’evoluzione di un “pezzo” e quest’ultimo può durare anni. Sono stati registrati valori bassi nella capacità di non farsi distrarre dai propri pensieri, il che significa che la categoria fa fatica a evitare di rimpiangere il passato o di preoccuparsi per il futuro.

Tuttavia i cronisti hanno dimostrato alti valori nella capacità di astrazione (la capacità di trovare collegamenti tra le cose) e nella selezione e nel filtro delle informazioni. Meglio di niente…