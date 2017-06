Hailey Baldwin, promessa del fashion system

Un cognome importante il suo. Hailey Baldwin è una top model americana di fama internazionale conosciuta da molti per essere la figlia dell’attore Stephen Baldwin. Ma anche per essere stata una delle fiamme di Justin Bieber. Gossip a parte, Hailey, a soli 20 anni, è una delle promesse del fashion system al pari delle sue amiche-colleghe Kendall Jenner e Gigi Hadid.

Hailey Baldwin, regina delle passerelle

Il suo fascino è fuori discussione tanto che Maxim l’ha inserita nella classifica delle 100 donne più sexy del mondo. Con i suoi outfit riesce sempre ad attirare i riflettori ma anche i like visto che è una presenza molto attiva sui social. I suoi 10,3milioni di follower su Instagram, infatti, le hanno permesso di divenire una fashion influencer.

I suoi esordi sono simili a quelli di molte colleghe. Il suo primo amore era la danza ma, a infrangere il sogno di divenire una ballerina professionista, è stata una frattura al piede che l’ha portata a mettere un punto definitivo al ballo. Come si dice, si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Quello della moda. La sua carriera da modella le ha regalato grandi soddisfazioni. La Baldwin, infatti, ha sfilato per grandi stilisti come Sonia Rykiel, Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Moschino, Tory Burch etc. La sua immagine ha poi fatto il giro del mondo comparendo sulle copertine di riviste prestigiose come Vogue, Teen Vogue, Marie Claire etc.

Look da vamp a Cannes

Non poteva mancare il suo nome tra i vip che hanno sfilato sulla più illustre delle passerelle, quella della 70esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, uno degli eventi più glamour dell’anno. Hailey Baldwin, in occasione della proiezione di ‘The Beguiled’ ha sfoggiato un long dress Ralph&Russo Couture e bellissimi e altissimi sandali Swagger Stuart Weitzman. Il generoso tacco non ha fatto che slanciare la sua silhouette e le lunghe gambe che si intravedono grazie al generoso spacco frontale.

Un altro outfit di successo quello firmato Twin Set. Un bellissimo abito a sirena con tanto di generosa scollatura. Tutt’altro che volgare. D’altronde si sa, la classe non è acqua.

Street style, “the best of”

Non solo mise da femme fatale. Hailey è infatti famosa, e amata, per i suoi look street style: è una vera regina del casual. Ama molto il vintage e sa come abbinare capi differenti. E’ solita indossare ora maglia over-size ora crop top così come pantaloni a vita alta ma anche jeans strappati, legging in pelle e short mentre, ai piedi, sfoggia ankle boots, stivali cuissardes e sneaker.

Data la sua altezza, misura 1,73 centimetri, può anche fare a meno dei tacchi. Cosa non manca mai nei suoi outfit? Un bel paio di occhiali da sole, predilige il modello pilot con lenti a goccia, e maxi bag.