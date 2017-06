Il chewing gum è un nemico del sesso. Ecco gli altri

L’atto di masticare, senza inghiottire, può provocare gonfiore. Semplicemente perché si inghiotte aria. E’ per questo che il chewing gum dovrebbe essere proibito in vista di un appuntamento sessuale. C’è dell’altro. Questo movimento provoca un collegamento mancato al cervello. In altre parole, la pancia pensa che tu stia mangiando. E quindi rilascia enzimi utilizzati per digerire il cibo. Meccanismo che potrebbe provocare problemi gastrici. E aria.

Ma sono tanti i cibi che potrebbero provocare problemi vari. Esistono, infatti, altri 10 cibi da evitare perché il desiderio non si spenga. La propria vita sessuale può risultare, quindi, condizionata negativamente dal consumo di alcuni alimenti se consumati nelle ore precedenti un rapporto.

Non solo chewing gum: ecco quali sono gli altri alimenti incriminati

Liquirizia nera – Il suo uso causa la riduzione dei livelli del testosterone. Si tratta dell’ormone strettamente correlato al desiderio sessuale, sia negli uomini che nelle donne.

Formaggio – Questo causa in tanti una digestione lenta a cui consegue, logicamente, la sensazione di pesantezza.

Fagioli – Sono alimenti un po’ pericolosi per alcuni. Il loro consumo, infatti, per molti è sinonimo di pesantezza e flatulenza. E’ pur vero però, che altri ne ricavano un supporto energetico non indifferente.

Cioccolato – E’ consigliato quello fondente con il 70% minimo di cacao. Questo sfrutterà, infatti, i livelli di antiossidanti e di L-tryptophan, precursore della serotonina, e favorirà la riduzione dello stress migliorando l’umore.

Hot dog – Quale cibo processato, insieme ai würstel, infatti, può apportare problemi alle arterie dell’area genitale.

Menta piperita – Masticare gomme o caramelle che la contengono vuol dire provocare un’ingestione involuta di aria che apporta un aumento di eruttazione. E causa anche il calo del testosterone.

Patatine fritte – Le patatine fritte producono, senza dubbio, un alto indice glicemico e apportano abbondanti energie nell’immediatezza; purtroppo la durata di tali risorse è breve; ben presto, segue una sensazione di stanchezza. Guai poi se le patatine vengono cotte in oli di cattiva qualità.

Tofu – Consumarne in quantità eccessiva significa ridurre i livelli di testosterone e, pertanto, diminuire le funzioni sessuali. La causa è da attribuire ai fitoestrogeni posseduti.

Vino rosso – Se un po’ di alcol può aiutare a superare freni inibitori e ansie, non bisogna assolutamente esagerare. Eccedere vorrà dire produrre un effetto controproducente in riferimento alla dilatazione dei vasi.

Broccoli – Questi vegetali, infine, rappresentano un vero alimento della salute, ottimo anche per riportare in equilibrio il proprio livello ormonale. Ma mangiarne in quantità eccessiva prima di un rapporto è un rischio per gli effetti negativi legati a meteorismo e flatulenze.