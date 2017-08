Vademecum del lavaggio perfetto per ogni indumento

VADEMECUM DEL LAVAGGIO DEI TESSUTI

Camice, pantaloni, tende e lenzuola: tanti tessili diversi da trattare in maniera differente possono indurre in errore le casalinghe meno esperte a meno che non siano a conoscenza del vademecum del lavaggio perfetto. Non è complicato prendersi cura dei propri indumenti e biancheria della casa, se si sa bene come farlo. L’importante è rispettare sia le modalità che le tempistiche di lavaggio e tutto sarà sicuramente più semplice!

VADEMECUM DEL LAVAGGIO: I MODI

Per quanto riguarda le modalità di lavaggio dei diversi tessuti, il consiglio generale è quello di attenersi sempre scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle etichette. Evitare di mettere in lavatrice colorati e bianchi insieme. Lavare a mano o comunque con lavaggio delicato i capi colorati la prima volta, specialmente se rossi, verdi o blu. Lavare a secco tutti i tessuti che lo richiedono.

VADEMECUM DEL LAVAGGIO: I TEMPI

A volte però, seguire le istruzioni di lavaggio non basta per garantire la perfetta cura di un capo. Questo succede anche perché non si rispettano i tempi di lavaggio, o meglio non si lavano i tessuti quando si dovrebbe. A volte indossiamo magliette e pantaloni più del dovuto, oppure li lasciamo accatastati per giorni dopo averli sporcati. In tal modo sarà sicuramente più difficile ottenere un buon risultato anche attenendosi alle istruzioni di lavaggio.

Ad esempio, la biancheria intima va ovviamente lavata tutti i giorni. Le t-shirt, magliette e camicie, così come i pigiami e le camicie da notte, andrebbero lavati dopo uno o due volte averli indossati. Potete invece indossare anche per tre volte consecutivamente i cardigan, maglioni, pantaloni, gonne, vestiti e completi. Dal tailleur giacca pantalone o giacca gonna, al vestitino intero da giorno, questi abiti possono essere messi tranquillamente più volte prima di finire in lavatrice.

LAVAGGI MENO FREQUENTI

Una frequenza minore è sicuramente richiesta a capi come cappotti e giacconi, che possono essere lavati ad ogni stagione. E’ sufficiente un lavaggio ogni sei mesi per piumini, interno dei cuscini e copripiumini. Mentre si può attendere addirittura lo scoccare del nuovo anno per il lavaggio delle tende.