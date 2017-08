Quanto stress proviamo nel corso di una vita?

Quanti minuti al giorno vi sentite stressati? E in una settimana? Se poteste calcolarlo, quanto tempo sacrificato allo stress risulterebbe in un anno? Ha fatto una stima un team di ricerca britannico, ed è emerso un dato allarmante su quanto stress proviamo, di media, nel corso di una vita.

Quanto stress per un adulto medio?

Secondo l’indagine, un adulto inglese medio si sente stressato per circa 2 ore e 11 minuti al giorno. Che moltiplicato per tutti i giorni dell’anno, e facendo una media dell’aspettativa di vita, si traduce in 5 anni e mezzo. Se si tratta di persone che fanno lavori particolarmente stressanti, con responsabilità, oppure di persone con problemi finanziari, o di salute si superano le 15 ore a settimana. Ore in cui ci si sente sotto stress. Una quantità di tempo enorme.

Sono anni che lo stress viene studiato, investigato. E ancora non è stato del tutto chiarito. Perché si manifesta sotto varie forme, è provocato da diversi fattori, si riflette in ogni persona in modo diverso. E’ tuttavia comprovato che influisce negativamente sulla salute, sia fisica che psicologica. Ecco che l’idea di passare in media 5 anni della propria vita a sentirsi stressati è particolarmente impressionante.

Ridurre le ore sacrificate allo stress è molto importante. Tantissimi fattori influiscono, quindi una ricetta universale è poco praticabile. Ma oltre a intervenire sulle cause dello stress (spesso il lavoro e le condizioni economiche, ma può essere anche una questione emotiva, sentimentale, o un’ambiente poco sano dove vivere) si possono adottare piccole strategie quotidiane per combatterlo.

Per esempio guardare un film è un ottimo modo per alleviare lo stress. Così come fare attività fisica, o semplicemente una lunga passeggiata. Ma eccellenti rimedi anti-stress sono anche il giardinaggio, risultato comprovato da diversi studi. Fare a maglia o all’uncinetto. Cucinare. Pulire casa: sì, togliere sporco e disordine è una vera e propria terapia che allenta ansie e tensioni. E infine baciare la persona amata è un ottimo modo per allentare la tensione.