Gf Vip, per Simona Izzo l’amore non ha età

Gf Vip: quello che va in scena nella diretta di ieri sera non è il solito amorazzo facile ad infiammarsi e altrettanto rapido a spegnersi. In questi anni di reality ne abbiamo visti tanti di incontri fugaci magari condotti anche con lo scopo di avere un po’ di visibilità in più. Questa volta è diverso. In scena c’è un amore solido, maturo, sorta di carezza in un mondo di connessioni e disconnessioni facili. Parliamo ovviamente della liaison tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La diretta di ieri sera l’ha celebrata nella sua goffaggine, nel suo cambiare pelle rispetto a tante love story giovani, superficiali e velocemente dimenticate.

Gf Vip: Simona Izzo madre e moglie di tutti

Intanto la Izzo è stata il personaggio indiscusso della settimana. Dopo Malgioglio è l’animo frizzante che tiene in piedi la casa. Del resto nella Casa più generazionale delle tante edizioni del reality, Vip e non Vip, sono i ‘grandi’ a tenere banco. I senior esplorano le tematiche più profonde dell’esistenza, l’amore, il lavoro, la creatività, mentre i giovani si accontentano semplicemente di fare gruppo.

Simona Izzo maestrina doc

In questo senso la Izzo è la maestrina, o regista?, che cerca di portare le dinamiche di gruppo a un livello più alto. Inscena ciak immaginari, muove fili di rapporti personali, provoca e mai si nasconde. Non ha nemmeno celato l’amore per il marito Ricky e la nostalgia forte per il nido famigliare. ‘Mi manca l’abbraccio di mio marito’ ha dichiarato. E da lì è stato tutto un gioco nel citarlo e nel chiedere espressamente che venisse a urlare fuori dalla casa. E di farlo per reclamare selvaggiamente la sua donzella. Un quadro più triviale del previsto ma sicuramente sincero.

I figliastri di Simona

Simona è stata calda come moglie ma anche come madre. Ha adottato simbolicamente i concorrenti della Casa più piccoli chiamandoli ‘figli’ e avendo verso di loro un atteggiamento molto protettivo. Per il suo atteggiamento da leader-gatta è stata anche criticata ma alla fine il bilancio è di un personaggio molto amato all’interno della Casa.

Gf Vip: Simona e Ricky si incontrano durante la diretta

Imperdibile poi il momento di riunione con Ricky, venuto in diretta durante la puntata per incontrarla. Lui da fuori fa un fischio di riconoscimento, lei pensa sia uno scherzo. Si allontana confusa, poi lo trova e l’incontro è tra due guerrieri che hanno lottato e oggi lottano. E che anche se un po’ più stanchi di ieri hanno ancora voglia di incontrarsi. Una bella immagine di amore maturo e solido. Non per questo meno coinvolgente. Soprattutto siamo contenti che la ‘signora’ alla fine abbia ricevuto un fischio come richiamo piuttosto che un grido rauco. Che chic.