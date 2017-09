Gioielli e ornamenti by Gianfranco Ferré: la mostra

Da quando se ne è andato 10 anni fa, non passa stagione senza che gli venga dedicata una mostra, un progetto, un evento. Immensa è l’impronta che ha lasciato Gianfranco Ferré nel plasmare il Made in Italy e la moda internazionale. Presto sarà Torino ad ospitare un’esposizione dedicata alle opere del grande stilista. Dal 12 ottobre, i capolavori della gioielleria saranno i protagonisti, nella sontuosa cornice della Sala del Senato di Palazzo Madama. Gioielli e ornamenti che hanno fatto la storia della moda e del design.

Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce: Gioielli e Ornamenti

L’esposizione, organizzata da Fondazione Gianfranco Ferré e Fondazione Torino Musei – presenta in anteprima mondiale 200 oggetti gioiello che ripercorrono la storia creativa dello stilista. Se l’abito era il protagonista della passerella, il gioiello non poteva transigere dall’essere presente. Gioielli e ornamenti sono sempre stati una passione di Ferré, complementi degli abiti, ma anche accessori che vivono di vita propria.

Come sottolinea la curatrice Francesca Alfano Miglietti: “… pietre lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche retrò, cristalli Swarovski, e ancora legno e cuoio e ferro e rame e bronzo, nel susseguirsi di un incantato orizzonte di spille, collane, cinture, anelli, bracciali, monili. Per Ferré l’ornamento non è il figlio minore di un prezioso, ma un concetto di eternità che deve rappresentare l’immanenza del presente”.

Il percorso espositivo comprende gioielli e ornamenti realizzati per le sfilate dal 1980 al 2007. Esposti assieme ad alcuni abiti che erano gioielli assoluti. Il progetto espositivo – realizzato dall’architetto Franco Raggi – gioca sul contrasto tra la Sala del Senato di Palazzo Madama, ambiente di immenso pregio architettonico, e le strutture minimaliste ed essenziali in ferro e vetro dell’allestimento. Che mettono in risalto la fantasiosa bellezza dei gioielli.

Palazzo Madama

Piazza Castello – 10122 Torino

Dal 12 Ottobre 2017 al 19 Febbraio 2018