Mezz’ora di pulizie in casa allunga la vita

Mezz’ora di pulizie in casa: il minimo sindacabile per chi vuole “rassettare”. Eppure in quei 30 minuti risiede un grande beneficio, non solo per l’ordine domestico, ma anche per la salute. Lo conferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet che riporta i risultati ottenuti dalla McMaster University.

Mezz’ora di pulizie e preservi cuore e morte prematura

La ricerca canadese è stata condotta su un campione di 130.000 persone di età compresa fra i 35 e i 70 anni. I volontari provenienti da 17 nazioni diverse, sono stati seguiti per ben sette anni. I partecipanti sono stati “analizzati” in base allo stile di vita e alle condizioni di salute. In seguito hanno compilato un questionario sulle attività fisiche compiute ogni giorno.

In base ai risultati dei test è emerso che praticare esercizio fisico per mezz’ora al giorno riduce del 20% il rischio di malattie cardiache. E del 28% quello di mortalità. Ma c’è di più. Se tutti i partecipanti allo studio avessero compiuto mezz’ora di attività al giorno, si sarebbe evitato anche l’8% dei decessi totali avvenuti durante l’intero arco della ricerca. La “regola” contempla dunque 150 minuti di attività fisica a settimana.

Sport, muoversi a piedi e pulizie in casa: la regola di mezz’ora al giorno

Mezz’ora di pulizie quotidiane per 5 giorni a settimana basterebbe a prevenire una morte su 12. Una regola “allunga vita” valida per i mestieri di casa, ma anche per gli spostamenti a piedi o un allenamento in palestra.

Il lavoro, descritto come il più ampio sui benefici dell’attività fisica, è firmato dal team di Scott Lear che ha così calcolato i famosi 150 minuti a settimana. È in questo modo che è possibile ridurre del 28% le probabilità di morte per qualunque causa. E di 1/5 le patologie cardiache.

Inoltre, camminare velocemente per oltre 750 minuti a settimana abbatte del 36% il pericolo di morire prematuramente. Gli scienziati assicurano: “Non è necessario correre, nuotare o sudare in palestra. Vanno bene anche i lavori domestici o la strada fatta a piedi per recarsi in ufficio”. Insomma mezz’ora di pulizie aiuta a non morire prematuramente.

Un dato già confermato dall’Organizzazione mondiale della Sanità che raccomanda agli adulti tra i 18 e i 64 anni, almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana. Ma anche esercizi di rafforzamento muscolare almeno 2 giorni alla settimana. La ricerca canadese sottolinea l’importanza di effettuare mezz’ora al giorno di movimento: in 7 anni si eviterebbe l’8% dei decessi globali.