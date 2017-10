Intimità autunnali: la lingerie prêt-à-porter

C’è chi, con difficoltà, si misura con il cambio di stagione. Il discorso riguarda anche la lingerie che, tra romantici colori e fiori, sembra vivere in una perenne primavera. Come ogni anno, è giunto il momento di curiosare tra le proposte più cool del momento. Intimità autunnali: quali i trend di stagione per ricoprirsi di sensualità?

Intimità autunnali: le collezioni del momento

La Perla, brand di lussuosa lingerie Made in Italy, invita a scoprire la sua magica dimensione introducendo in un romantico giardino segreto. Un mondo fatto di fantasia e seduzione che si traduce in pizzi floreali, volant in tulle e soavi dettagli, belli da vedere e non da nascondere. Il direttore creativo, Julia Haart, per la collezione Autunno/Inverno 2017-2018 si è lasciata ispirare da grandi artisti, pittori barocchi e preraffaelliti quali Rachel Ruysch e Alma Tadema. Il tutto interpretato da lei, Kendall Jenner, scelta come testimonial. Il suo fascino è stato catturato dai fotografi Mert&Marcus i cui scatti, più che delle foto, sembrano delle tele. Che dire della campagna pubblicitaria? E’ arte pura.



La Perla: Kendall Jenner protagonista della collezione Autunno/Inverno 2017

Che sia per un incontro a due o una serata mondana, uno dei capi da indossare a testa alta è il body fucsia in pizzo Leavers floreale della collezione Lace Frills. Mai trascurare i dettagli. L’occhio attento, infatti, noterà i micro volant in tulle che vestono tanto le coppe quanto i polsini e le spalle. Non è da meno la blusa fucsia in georgette di seta e pizzo Leavers. Urla femminilità. Sexy ma non eccessivo lo scollo rotondo. Quell’effetto vedo-non vedo è pronto a far girare la testa a ogni uomo.

Intimo da esternare

Anche l’outwear è degno di nota. E’ in grado di sostenere nella quotidianità valorizzando la silhouette. Ne è un esempio la Corset Jacket che esalta, delicatamente, le forme. A ravvivare il motivo classico del Principe di Galles è un ricamo floreale in velluto. Le coppe, incorporate con precisione sartoriale, donano sostegno senza alcun bisogno di indossare il reggiseno.

L’innovativo tessuto bi-stretch, invece, assicura massima libertà di movimento garantendo un look comodo e impeccabile dalla mattina alla sera. Per le occasioni speciali, statuari abiti con coppe a vista ricamate e slip dress aderenti con reggiseno incorporato rendono l’outfit sexy pur senza mostrare troppo.

Élise Crombez e Magdalena Frackowiak insieme per Agent Provocateur

Quando c’è da giocare con la propria femminilità, e perché no, ostentarla, Agent Provocateur non può che essere in prima linea. Il noto brand britannico di lingerie fetish-chic dal mood particolarmente audace, con la nuova campagna pubblicitaria racconta la collezione Autunno/Inverno 2017-2018. Intimità autunnali: uno, nessuno e centomila modi di sfoggiare il proprio sex appeal. Il tutto viene presentato attraverso un video provocatorio, diretto da Anton Corbijn, che non lascia molto spazio all’immaginazione.

Borchie e pizzi: provocazione da indossare

Trasparenze provocanti, borchie e romantici pizzi vestono i corpi delle protagoniste, Élise Crombez e Magdalena Frackowiak. Le due femme fatale si sfidano a colpi di seduzione raccontando la forza e il potere seduttivo di una donna. Il loro obiettivo? Essere vincenti. L’una indossa il completo intimo Deanna dal design audace con richiami retrò ma dal gusto moderno con pannelli in powermesh neri, molto rock ‘n’ roll, in contrasto con il merletto floreale nero. L’antagonista, invece, al nero preferisce un soave ma pur sempre sexy rosa pesca, quello della linea Peachy che, tra corsetti e lacci, rimanda alla lingerie d’epoca.



Con un intimo così, a prescindere dal proprio profilo, romantico o esibizionista, è impossibile uscire perdenti da quel gioco di seduzione in cui la donna dà il meglio di sé.