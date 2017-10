Mostri in acqua all’Acquario di Genova

Si avvicina Halloween ed ovunque è un pullulare di mostri, vampiri, zombie, fantasmi, streghe e zucche. Anche se è una festa di origine celtica, molto sentita soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, ormai è diventata una tradizione anche in Italia. E’ un modo per divertirsi, travestirsi e partecipare a grandi eventi. Come quelli che sono in programma all’Acquario di Genova proprio per celebrare Halloween.

Halloween all’acquario con i mostri del mare

Per il 31 ottobre, infatti, è prevista una speciale serata per famiglie ed una “Notte con gli squali” che promette grandi emozioni. Fino al 5 novembre, tutti i weekend e il 1° novembre alle ore 15.30, c’è l’appuntamento con “Mostro sarai tu”, un’animazione per scoprire che la cattiva fama di molti animali è spesso ingiustificata. Sotto la guida di un esperto, i partecipanti apprendono infatti che squali e piranha non sono così terribili. E, anzi, svolgono un ruolo prezioso negli ecosistemi in cui vivono. Si incontrano anche scorfani, murene, grossi granchi di acque profonde. Le straordinarie meduse, con i loro movimenti fluttuanti e la loro consistenza, ricordano proprio i fantasmi che popolano la notte di Halloween.

L’appuntamento con “Un Acquario da brivido” è previsto per il 31 ottobre. Ed è dedicato alle famiglie che non hanno paura di mostri e fantasmi. A luci spente e porte chiuse arriva il fantasma del pirata Jack Patella. Che, insieme ad un esperto dell’Acquario di Genova, è pronto ad aiutare i partecipanti a sfatare terrificanti miti e leggende del mondo sommerso. Altri brividi con la “Notte con gli squali”. Si può vivere l’emozione di esplorare l’Acquario al buio. E scoprire cosi i comportamenti notturni degli animali. Per addormentarsi, poi, davanti alla grande vasca dei predatori del mare. Non possono mancare animazioni inedite che rendono la serata ancora più emozionante.

Soggiornare a Genova: l’offerta per Halloween

Si può approfittare dello speciale pacchetto Halloween a Genova, perfetto per le famiglie. Comprende 1 pernottamento con prima colazione in hotel*** o hotel**** a Genova, ingresso all’Acquario di Genova con partecipazione alle speciali animazioni “Mostro sarai tu”, ingresso a La Città dei Bambini e dei Ragazzi, 1 pranzo con menu pizza, assicurazione assistenza spese mediche e bagaglio. Ha un costo a partire da 125 Euro/adulto in camera doppia, con bambini 4/12 GRATIS in letto supplementare. E’ valido nei week end fino all’1 novembre.