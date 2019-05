Il concetto di fast fashion ha rivoluzionato il mondo dell’abbigliamento. Collezioni sfornate con cadenza rituale, che prendono dalle tendenze viste in passerella ma le portano in un contesto accessibile, facile, a portata di tutte le taglie, le tasche e le età. Naturalmente anche il mondo dei costumi da bagno e della moda mare in generale ha abbracciato il concetto di ‘fast’. Portando nei negozi costumi economici, belli, con un’infinità varietà di stili. E assolutamente attuali.

Costumi economici e… bellissimi

Non è certo una novità che Tezenis offra costumi da bagno belli, variegati, e dal costo accessibile. Ecco che anche per l’estate 2019 il marchio propone capi perfettamente in linea con le tendenze, ma arricchiti del caratteristico tocco del brand. Arrivano dunque bikini e interi dalle linee retrò, con vita alta e punto vita sottolineato. Ma anche interi con maxi oblò, reggiseni asimmetrici, laccetti e intrecci. Le stampe vanno dal floreale, anch’esso in un’accezione retrò, alle righe, passando per stampe cherry e, perché no, con il mediterraneo tema degli agrumi. Non mancano animalier evergreen, ed eleganti total look con tocchi glitter.

In casa Pull&Bear l’estate è super colorata. La nuova collezione di costumi da bagno del marchio vede il tye-die e i colori effetto neon prendere il comando di tutte le spiagge. Un tocco di street style sia per lui che per lei, come da diktat della moda ormai imperante. Per lei, colori neon, toni caldi e stampe tye-die che fanno subito anni ’90 decorano costumi e bikini. Havaianas e cappelli sono gli accessori perfetti per completare questi splendidi look. Per lui, una gamma di colori vivaci, protagonisti assoluti il giallo e l’arancio abbinati a classici estivi come righe e stampe tropicali. Le camicie hawaiane sono sono reinventate con stampe esotiche e motivi retrò.