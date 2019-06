Cinema in Piazza, Villa Ada e il “glam” della settimana

Torna “Il Cinema in Piazza” con Alessandro Borghi, Matteo Garrone e Paola Cortellesi

“Il Cinema in Piazza” torna in Piazza San Cosimato, al Casale della Cervelletta e al Porto Turistico di Roma. Sabato 1° giugno Alessio Cremonini, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca presenteranno “Sulla mia pelle” a Trastevere. Matteo Garrone, Marcello Fonte e Massimo Gaudioso introdurranno “Dogman” giovedì 13 giugno a Tor Sapienza. Mentre Riccardo Milani e Paola Cortellesi apriranno gli incontri a Ostia domenica 23 con “Come un gatto in Tangenziale”.

A Villa Ada concerti e multiculturalità

Villa Ada – Roma incontra il mondo dà il via alla sua XXVI edizione sotto l’egida di Dada srl e ARCI Roma all’interno del programma dell’Estate Romana. Dal 18 giugno al 5 agosto si susseguono senza pausa quarantanove giorni di programmazione nei due palchi della suggestiva cornice di Villa Ada, il Main stage e il Mini Dada. Una finestra sul mondo dedicata ai grandi temi di attualità e costruita attorno a tre fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Al Vitala Festival le canzoni di Simon & Garfunkel

Il prossimo 8 giugno il Vitala Festival, a Roma, ospita, con grande piacere e a grande richiesta del pubblico, un rinnovato appuntamento musicale assieme agli Hazy Shades. Le canzoni di Simon & Garfunkel hanno attraversato indenni 50 anni di storia, passando dalle prime apparizioni di Tom & Jerry sino ai concerti più famosi come Central Park o Live On Stage. In questa occasione gli Hazy Shades dismettono i panni della più grande band europea del repertorio di Simon & Garfunkel per entrare in sintonia col pubblico più sensibile e attento del teatro.

India Estate, tra eventi e teatro

Cultura, musica e teatro all’aria aperta, in uno degli spazi più affascinanti di Roma: dopo il successo della prima edizione, dal 6 giugno 2019 torna India Estate. Una manifestazione estiva unica nel suo genere che anima di musica, teatro, cinema all’aperto, art expo, performance, eventi e presentazioni. In una delle aree più suggestive della capitale, tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00. Oltre 2000m², circondati dall’archeologia industriale del quartiere Ostiense/Marconi e divisi in due grandi aree: l’Arena e il Cortile.