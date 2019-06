Sunrise e Prosecco, il cocktail aspettando le vacanze

Un sorso d’estate aspettando le vacanze. Dopotutto, con l’aumento vertiginoso delle temperature, alla domanda “cosa farai quest’estate”, la risposta è già più o meno certa. Allora, in attesa di quei giorni, lasciamoci andare ai sogni di aperitivi al tramonto senza ansie e senza mail. Magari proprio con un cocktail Sunrise.

Così la Cantina Produttori di Valdobbiadene propone un cocktail estivo a base di Prosecco, da sorseggiare con gli amici. Magari confrontando i piani dell’estate. O, magari, creandone di nuovi. Il Prosecco, perfetto da solo per dare brio ai festeggiamenti, si presta infatti molto bene anche come base per numerosi cocktail, sia per aperitivo che per after dinner. Come il Sunrise con Blu Millesimato Prosecco D.O.C.

Come realizzare il Sunrise con Prosecco

Il Sunrise è un aperitivo dal gusto deciso, tra i più famosi e apprezzati al mondo, noto per i suoi ingredienti colorati e solari. Ossia succo d’arancia, sciroppo al lampone e Campari.

Ingredienti – un Boston shaker, 1 cl di Sciroppo al Lampone, 3 cl di Succo d’Arancia. 2 cl di Campari, 1,5 cl di Triple sec, 5 cl circa di Prosecco.

Svolgimento – Shakerare tutto e versarlo in una coppetta Martini precedentemente raffreddata. Completare il cocktail con l’aggiunta del Prosecco per dare il giusto tocco di inebriante vivacità.

L’ingrediente – Il Blu Millesimato Prosecco D.O.C.è realizzato esclusivamente con le uve delle annate migliori attraverso una spumantizzazione in autoclave. Nel complesso è leggero, morbido e dal gusto equilibrato, in un sapiente connubio di acidità e amabilità.

