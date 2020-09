Non il solito campeggio: paesaggi mozzafiato e strutture glam permettono di conciliare la libertà di una vacanza in campaggio al comfort di un albergo a 5 stelle

Anche se l’estate ormai è un ricordo, vale la pena godersi gli ultimi raggi di sole e le temperature piacevoli trascorrendo più tempo possibile all’aria aperta. Anche l’autunno in realtà, con il suo clima mite e la suggestiva scenografia offerta dal foliage, rappresenta il periodo ideale per pianificare qualche gita fuori porta e recuperare armonia e vitalità. Se l’intento è quello di ristabilire un contatto diretto con la natura, perché scegliere il solito albergo quando è possibile vivere un’avventura insolita optando per il glamping?

Questo termine, nato dall’unione di parole quali glamour e camping, sta a indicare una forma di turismo – sempre più in voga in Italia – che permette di sperimentare vacanze innovative infondendo una piacevole sensazione di benessere. Nulla di spartano, anzi. Niente tende da montare o notti insonni trascorse su scomodi materassini ma alloggi ricercati immersi nel verde dove fare il pieno di libertà – come in campeggio – senza però rinunciare alle comodità di una struttura alberghiera.

Glamping Terme di Vulci: quando la tenda è un lusso

Non ha prezzo addormentarsi e risvegliarsi deliziati dal canto degli uccellini o dai profumi della natura, il tutto ammirando suggestive scenografie che fanno da cornice: che si tratti di un lago, di una foresta o di una spiaggia, fare glamping rappresenta una preziosa opportunità per lasciar andare i pensieri e concedersi una vacanza slow. Da Nord a Sud sono tante le strutture che permettono di evadere dalla quotidianità e concedersi un vero e proprio viaggio esperienziale come ad esempio il nuovissimo Glamping Terme di Vulci – aperto ufficialmente lo scorso 10 settembre – un resort diffuso immerso nella natura di Canino, al confine tra Lazio e Toscana.

A spiccare nel verde sono spaziose e confortevoli tende – site a un passo dalle terme – totalmente amovibili che si integrano perfettamente nell’ambiente circostante senza risultare invasive: se ne contano 10 in totale e ognuna offre esperienze autentiche a tu per tu con le bellezze della Maremma Laziale. Qualche esempio? La tenda ‘Aminta’, perfetta per un soggiorno di coppia, grazie alla sua veranda privata immersa tra gli ulivi, permette di entrare in simbiosi con l’ambiente circostante e fare il pieno di relax, ritrovare il silenzio e magari anche se stessi. La tenda ‘Isveita’ invece, in grado di ospitare fino a 4 persone, è dotata di veranda e vasca termale privata. Niente distrazioni e soprattutto niente tv: come si legge sul sito, ‘la natura ha programmi migliori’. Ebbene sì, gli ospiti possono rilassare mente e corpo accedendo liberamente alle piscine termali.

La Piantata, 7 metri sopra il cielo nella Tuscia viterbese

Chi da bambino non ha desiderato una casetta sull’albero in cui rifugiarsi? I desideri a volte si trasformano in realtà: la conferma arriva da Arlena di Castro o meglio da ‘La Piantata’ (ne abbiamo parlato in questo articolo), un delizioso B&B immerso nel verde della Tuscia viterbese che, oltre a camere e appartamenti, offre la possibilità di pernottare in meravigliose case sull’albero da cui poter ammirare – con occhi pieni stupore e meraviglia – il paesaggio circostante. La ‘Black Cabin’ ad esempio, ovvero la casa sull’albero più grande d’Europa, è un delizioso eco-loft super high-tech che, dall’ombra della chioma di un pino marittimo di 200 anni, a 7 metri da terra, invita a godersi uno skyline unico tra il secolare uliveto, i campi di lavanda, i Monti Cimini e, sullo sfondo, il mare di Tarquinia.

Atmosfera Bubble Glamping, la Basilicata vista da una bolla

Spostandosi in Basilicata, in quel di Satriano di Lucania, a offrire l’opportunità di ritrovare pace e armonia è l’Atmosfera Bubble Glamping: niente tende o stanze bensì delle vere e proprie sfere trasparenti – a basso impatto ambientale – dove sentirsi degli spettatori privilegiati. In ogni momento del giorno infatti, che sia all’alba, al tramonto o di notte sotto le stelle, regalano scorci mozzafiato. C’è ad esempio la Bubble Room ‘Folium’ ospitata nel bosco di querce o ancora la panoramica ‘Lapis’: tutte le soluzioni vantano un arredo di design, bagno privato e inoltre, nell’area privata esterna, c’è anche una vasca idromassaggio riscaldata.

Skyview Chalet, lusso ad alta quota a Dobbiaco

Quiete, relax e romanticismo sono una garanzia per chi soggiorna presso lo Skyview Chalet, piccolo complesso di casette incastonate in uno splendido contesto naturale, vicino al bosco e al Lago di Dobbiaco. Ad accogliere sono strutture uniche e innovative, ovvero dei cubi in legno caratterizzati da panoramiche pareti vetrate che permettono di immergersi nella natura senza dover scendere a compromessi. All’interno – in una superficie di 35 m² – nulla è stato lasciato al caso: oltre a un letto matrimoniale, a una privilegiata vista sul cielo, bagno e soggiorno, c’è anche una sauna a raggi infrarossi a cui si aggiunge, nella versione deluxe, un idromassaggio privato e una terrazza panoramica. Non bisogna fare altro che spogliarsi di ogni pensiero e assaporare la libertà e la calma ritrovata e godersi in tutta tranquillità questa oasi di pace.

Glamping il sole, il fascino della Mongolia nell’alta Maremma

A Civitella Paganico, invece, nel cuore dell’alta Maremma, tra uliveti, campi e frutteti – all’interno di un’azienda agricola di 85 ettari – sorge il Glamping il Sole dove fare il pieno di relax pernottando in sistemazioni uniche e insolite avvolte nel silenzio, tra i colori e i profumi della terra. Come la Yurta Relax – abitazione tipica delle popolazioni nomadi della Mongolia – che, costruita interamente con materiali naturali, rappresenta la dimensione ideale per disconettersi dal mondo virtuale e riscoprire il piacere delle piccole cose, come leggere un buon libro.

In alternativa si può optare per la Cupola Geodetica Crystal, una struttura semisferica perfettamente integrata nella natura che, grazie alla parete finestrata, consente di godere di un panorama mozzafiato che riconcilia corpo e mente. Non è da meno la casa sull’albero, sita sopra un rigogliosa quercia a 8 metri di altezza, uno spazio unico sospeso tra cielo e terra da cui vedere il mondo da un’insolita prospettiva. Tutte le soluzioni – accoglienti, semplici e funzionali – sono in grado di garantire un soggiorno all’insegna della privacy e dell’esclusività.

Procida Camp & Resort, il fascino del safari nel Mediterraneo

Si cambia scenario approdando a Procida dove, presso il Procida Camp & Resort, sito a soli 5 minuti dalla spiaggia, è possibile concedersi una vacanza confortevole e indimenticabile in perfetta armonia con la natura che fa da contenitore. A disposizione degli ospiti, ad esempio, il Safari Lodge, una tenda dal design ricercato caratterizzata da una struttura in legno, un patio sul giardino, un bagno privato adiacente alla tenda, doccia en plein air, cucina e area living: è in grado di ospitare un massimo di 4 persone.

O ancora loro, le tende open space del Nordisk Village: quella più piccola (13 mq) vanta un letto matrimoniale e un piccolo divano in grado di accogliere 2 persone mentre quella più grande (24 mq), con un letto matrimoniale e 2 letti singoli, è ideale per un massimo di 4 persone. Il tutto con bagno privato annesso e cucina all’aperto condivisa e attrezzata.

Glamping Canonici di San Marco, tutto il lusso della Laguna Veneta

Impossibile non citare il Glamping Canonici di San Marco – ne abbiamo parlato in questo articolo – ovvero il primo glamping sorto in Italia, a Mirano, sui terreni di una barchessa del XVII secolo e immerso nella quiete della campagna che si estende tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta dove, in passato, i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Proprio qui, tra campi di grano e frutteti, è possibile riconciliarsi con la natura e riscoprire il fascino del turismo lento.

Come? Pernottando in spaziose e confortevoli tende, alloggi unici che si distinguono per il loro singolare arredo, ricercato ma non convenzionale: ogni sistamazione, infatti, vanta un design personalizzato. La Luxury Tent Kaki ad esempio, caratterizzata da uno stile un po’ hippy e un po’ country e arredata con materiali naturali e decorazioni floreali, dispone di un ampio letto matrimoniale, 2 letti singoli e una grande stanza da bagno. La Luxury Tent Suite Bagolaro, invece, oltre a un letto matrimoniale vanta 3/4 letti singoli: come definire il suo stile? Safari-chic: è infatti arricchita da dettagli etnici, stampe animalier ed elementi in stile coloniale. Non c’è che dire, quando si avverte l’esigenza di staccare la spina, è nella natura che bisogna cercare rifugio. Come disse Henry David Thoreau: “La salvezza del mondo è nella natura selvaggia”.

