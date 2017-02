I biscotti di San Valentino sono un omaggio alla festa degli innamorati, nel gusto e nella forma. La cucina è un atto di cura verso il prossimo, e questo è chiaro. Ma oltre a questo sentimentalismo implicito ne esiste uno di tipo più esplicito. Per esempio quello che prevede come i dolci di San Valentino, siano testimoni d’amore non solo nell’atto stesso di cucinare, ma proprio nella forma, vero omaggio alla festa degli innamorati. Ecco quindi come preparare i vostri biscotti di San Valentino. La ricetta è presa dal blog Giallo Zafferano.

Biscotti a cuore per San Valentino: la ricetta

Ingredienti per circa 20 biscotti. Farina 00 250 g, lievito in polvere per dolci 6 g, zucchero 100 g, baccello di vaniglia 1, uova medio a temperatura ambiente 1, burro a temperatura ambiente 125 g, scorza di limone ½. Per il ripieno. Confettura di fragole q.b. Per il dressing. Zucchero a velo q.b.. Preparazione. Togliete il burro dal frigorifero un’ora prima della lavorazione, tagliatelo a pezzetti e lasciatelo ammorbidire a temperatura ambiente.

Biscotti di San Valentino: la ricetta

Disponete la farina su di un piano di lavoro, e nel centro metteteci il burro e tutti gli altri ingredienti, insieme ai semini della bacca di vaniglia compresi. Poi ottenete un impasto liscio e omogeneo. Avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare per almeno mezz’ora in un luogo fresco.

Con il matterello tirate una sfoglia non più alta di ½ cm e con lo stampo a forma di cuore ricavate un certo numero di figure a cuore. A questo punto, su metà dei cuori ottenuti, fate delle incisioni con uno stampo, di misura più piccola; disponete quindi tutti i cuori su di una teglia foderata con carta forno e infornateli a 180° per circa 15-20 minuti.