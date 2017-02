Apparecchiare per una cena romantica: consigli

Quando si tratta di romanticismo, l’atmosfera è tutto. Se avete deciso di sorprendere la persona amata con cena a lume di candela il giorno di San Valentino, organizzarla in modo perfetto non significa solo occuparsi del cibo. Certamente le portate che verranno servite avranno un ruolo fondamentale nella buona riuscita della serata. Ma se il buon cibo soddisfa il palato, è l’atmosfera che accende la passione. Dunque, come apparecchiare per una cena romantica, e come creare l’atmosfera giusta?

Come apparecchiare per una cena romantica

Innanzitutto, se la vostra cucina non è particolarmente grande e accogliente, cercate di servire la cena in salotto. Spostate il tavolo se potete. Nel caso gli spazi non ve lo permettano, fate in modo che la cucina sia perfettamente pulita all’arrivo dell’ospite, e magari procuratevi una lampada da terra per rendere l’atmosfera più calda. Molto importante è la musica di sottofondo: non servono canzoni d’amore mielose durante tutta la sera, piuttosto optate per del jazz, un pianoforte, oppure della musica ambient, chill-out.

Non è difficile apparecchiare per una cena romantica, ma bisogna innanzitutto decidere un tema. Noi vi consigliamo di optare per una mise en place elegante ma senza troppe pretese: l’ospite deve sentirsi assolutamente a suo agio. Scegliete la tovaglia in modo che si abbini al colore delle stoviglie. Se non avete una bella tovaglia andate in un negozio di scampoli e acquistate del tessuto. Un’opzione raffinata e allo stesso tempo informale è per esempio un tessuto in lino o cotone grezzo chiaro, un beige o un écru.

Accessori di stile

Per quanto riguarda le stoviglie, sfoderate il servizio migliore, magari con tanto di sottopiatti. Se non avete piatti, bicchieri e posate adatti all’occasione, fate un salto ad un mercatino vintage, o un negozio dell’usato. Le stoviglie antiche sono perfette: eleganti, con una nota di ‘nobiltà’, ricche di stile. Basteranno un piatto ampio e uno per l’antipasto, una forchetta e un coltello, un calice e un bicchiere da acqua. Servite l’acqua in una bella caraffa, e il vino in un decanter. Presentate il tovagliolo avvolto in un nastrino rosso e appoggiato sul piatto. Farà da segnaposto e darà una nota di rosso, che non può mancare.

Presenza importante nell’apparecchiare per una cena romantica è la candela. Particolarmente elegante è una candela a stelo, con un bel portacandele alto, magari vintage. Fate attenzione che il portacandela sia predisposto a raccogliere la cera che cola, o direte addio alla tovaglia. Infine, non fate mancare un fiore o due a tavola. Se volete richiamare il colore della passione, una rosa rossa come centrotavola sarà perfetta. L’importante è non esagerare con gli elementi, ma rimanere sempre in perfetto equilibrio tra delicatezza, raffinatezza e atmosfera rilassata.