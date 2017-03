Viaggiare eco: 5 modi per farlo subito

Dai chili in meno nel bagaglio alla velocità di crociera in macchina

Viaggiare eco: 5 modi per viaggiare in maniera ecologica, da buoni viaggiatori ma anche da ecologisti convinti. Si può fare, si deve fare, perché ogni volta che ci spostiamo con tutta la nostra piccola vita produciamo un costo elevato per l’ambiente.

Un ammontare di debito difficile da smaltire se non facendo passare lunghi periodi. Che può essere però tagliato alla base. Perché è possibile viaggiare in maniera consapevole. E con piccoli accorgimenti limitare gli sprechi e il livello di emissioni così nocive per il nostro Pianeta. The Huffington Post USA ha stilato una lista di consigli e codici di comportamento per chi decide di spostarsi in macchina o in aereo. Eccone 5.

5 modi per viaggiare eco

Poco peso in aereo. Secondo lo studio quando si imbarca in aereo 4 chili in più di peso possono far costare milioni di carburante in più all’anno. Quindi è importante viaggiare leggeri e programmare un bagaglio light e intelligente con solo lo stretto necessario per viaggiare.

Scegliere macchina e autobus per viaggi brevi. L’11 per cento delle emissioni di diossido di carbonio negli Stati Uniti provengono da voli aerei. Quindi per viaggi brevi è opportuno scegliere altri mezzi di spostamento. Per esempio macchina, treno o l’autobus.

In macchina mantenere la velocità a 80 km/h. Questo è il rapporto che non vi farà sprecare carburante. Quindi tenete la velocità costante quando viaggiate in macchina.

In hotel attenzione all’aria condizionata e alle luci accese. Il 22% dell’energia usata negli alberghi serve ad illuminare e raffreddare le stanze degli ospiti. Quindi spegnete le luci e l’aria condizionata quando uscite.

Non cambiate gli asciugamani ogni giorno. Anche se può sembrare una rinuncia ad un lusso, in hotel è uno spreco cambiare gli asciugamani ogni giorno. Il 16% dell’uso di acqua negli alberghi se ne va in questo modo. Quindi teneteli sempre almeno per due notti come fareste a casa.