Forskolina, il brucia grassi che viene dalle piante

Non è molto nota in Europa, mentre sta vivendo un momento di enorme successo negli Stati Uniti. Non parliamo di un’attrice, né di una star della musica pop, ma della forskolina. Un nome che indica un principio attivo dalla potente azione brucia grassi, estratto da una pianta nota alla medicina ayurvedica.

Forskolina: conosciamola

La forskolina si ricava da una pianta chiamata Coleus Forskohlii. Si tratta di una specie tipica nelle zone di montagna dell’Asia sub tropicale, impiegata dalla medicina ayurvedica da secoli per curare problemi alle vie respiratorie e alleviare patologie del sistema circolatorio. Si è diffusa in occidente nella seconda metà dell’800, ed è negli Stati Uniti che ha iniziato a suscitare il maggiore interesse. E riscuotere il maggiore successo.

Questo principio attivo infatti è in grado di attivare una serie di reazioni chimiche a catena, che stimolano lo scioglimento dei grassi nell’organismo di chi lo assume. Sono inoltre capaci di indurre la produzione e il rilascio degli ormoni iodati secreti dalla tiroide, che influiscono sul metabolismo. La forskolina è già presente su molti prodotti nel mercato, spesso combinata ad altri estratti di origine naturale. Quando si acquista un prodotto, è importante verificare la percentuale di principio attivo presente: solo la titolazione al 40% ne garantisce l’efficacia come integratore.

Assumere il principio attivo della Coleus Forskohlii aiuta a sciogliere le cellule grasse. Aumentare il metabolismo e quindi consumare più velocemente le calorie assunte con i pasti. Migliorare la massa muscolare. E’ infatti utile anche per migliorare le prestazioni sportive, garantendo un recupero più rapido. A queste virtù, si aggiunge la regolazione ormonale e il rafforzamento del sistema immunitario. Gli effetti della forskolina sembrerebbero migliorare se il principio attivo viene utilizzato in combinazione con la Garcinia, pianta sub-tropicale di origine indonesiana. Anch’essa infatti viene impiegata nel favorire la perdita di peso.

