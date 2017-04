Cellulite: mangia che ti passa. I cibi per combatterla

Come sconfiggere l’inestetismo più odiato al mondo? Imparando a scegliere gli alimenti giusti. Porri, cipolla e papaya dicono no all’effetto buccia d’arancia

Magre e non, la cellulite è un problema che riguarda tutte. Sconfiggerla non è proprio una missione facile. Lei è sempre lì, pronta a darci filo da torcere. Alzi la mano chi, in vista dell’estate, non vorrebbe farla sparire. Fare sport va bene così come usare creme e fare massaggi ma, per quel che concerne l’alimentazione, non c’è bisogno di digiunare. Basta fare le giuste scelte alimentari.

Cellulite: gli alimenti per sconfiggerla

A tale proposito la rivista Cosmopolitan ha rivelato quali sono i cibi anti-cellulite che permettono di lanciare la sfida al fastidioso inestetismo.

Lunga vita ai porri

Il porro non dovrebbe mai mancare nel proprio frigo. Le sue innumerevoli proprietà benefiche, nonch depurative, lo rendono un vero e proprio toccasana. Questo ortaggio, infatti, è ricco di acqua ma anche di vitamine A, C ed E ed è poco calorico.

La cipolla per eliminare la cellulite

La cipolla, sebbene non sia il massimo per il proprio alito, è invece il top per eliminare i grassi che si vanno ad accumulare su fianchi, cosce e glutei. Grazie alle sue proprietà drenanti stimola l’apparato digestivo, aiuta ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue. Inoltre è diuretica.

Sedano per lottare contro la buccia d’arancia

Il consumo di sedano attiva il metabolismo e permette di ridurre la cellulite che minaccia la silhouette. Questo ortaggio, composto per circa il 90% da acqua, risulta essere un ottimo diuretico naturale.

Cavolo per sconfiggere la ritenzione idrica

Che si parli di cavoli, cavolfiori o cavolini di Bruxelles, questi ortaggi sono un toccasana per chi soffre di ritenzione idrica. Contribuiscono infatti a eliminare le tossine nocive dal corpo.

Tè verde per limitare i grassi

Il tè verde, contenendo potenti sostanze antiossidanti, permette di ridurre i danni dei radicali liberi. Limita l’assorbimento dei grassi ed è un ottimo diuretico che aiuta a combattere la ritenzione idrica.

Papaya, un frutto gustoso e salutare

Questo frutto esotico, oltre ad avere una polpa gustosa, è un vero toccasana. I meriti vanno alla papaina, enzima che permette di prevenire i danni ai tessuti andando a stimolare la produzione del collagene.

Peperoni: addio grassi

Per combattere la cellulite, bisognerebbe aggiungere alla lista della spese i peperoni. Le loro proprietà diuretiche aiutano a eliminare una parte di zuccheri e grassi prima di essere assimiliati.

Ananas, il mangia grassi

L’ananas è un frutto dalle eccellenti proprietà diuretiche e drenanti. Grazie alla bromelina, un enzima “mangia grassi”, riduce l’infiammazione del tessuto adiposo e facilita il drenaggio dei liquidi.