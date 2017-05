Bralette mania: favorevoli o contrarie?

Questo capo, definito una via di mezzo tra un reggiseno e un crop top, divide il popolo fashion: non convince tutte. I motivi

Basta guardarsi intorno, che sia nei negozi o su Instagram, per assistere al trionfo della bralette mania. Da Victoria’s Secret a Intimissimi passando per Oysho, Forever21 etc. tutti hanno reso protagonista questo modello. Di cosa parliamo? Difficile darne una definizione precisa. Questo capo è un ibrido, è una via di mezzo tra un reggiseno e un top sportivo. Cosa lo rende unico e appetibile per molte donne? La totale assenza di imbottiture, coppe o fastidiosi ferretti. Comodità vs seduzione. Ebbene sì, il seno risulterà così naturale, niente aiuti, niente inganni.

Impazza la bralette mania

Nelle ultime settimane, complice il Coachella Festival, tutte l’hanno sfoggiato che sia in abbinamento a jeans, short, gonne etc. La mania ha coinvolto modelle e star di ogni dove. Cosa ne pensano le comuni mortali? Qualcuna storce il naso. Come riporta il sito de Le Figaro, esistono tanti motivi per escludere questo capo dalla lista dei must have.

Il nome è ridicolo

A quanto pare il mondo francofone non ha visto di buon occhio il nome dato a questo capo. Sarebbe ridicolo.

Eccessivo mix di generi

La bralette, se da un lato risulta essere un capo estremamente versatile, perfetto per tutte coloro che hanno uno stile casual e athleisure, dall’altro rischia di mandare in confusione. Può infatti essere sexy se indossato come un reggiseno e pratico se preferito in versione crop top. Ma, a quanto pare, il troppo stroppia. Bisogna fare una scelta e scegliere un unico genere. L’indecisione nella vita non aiuta, ancora meno quando c’è di mezzo la moda.

Il capo è una prerogativa dell’estate

La bralette non è un capo per tutte le stagioni. Anzi, è una prerogativa dell’estate. E’ bello da vedere sotto a un giacchetto, un blazer o una camicia di jeans. In inverno che senso avrebbe indossarlo se è sepolto sotto a un maglione?

Ostentare

A volte è bello farsi desiderare. L’effetto vedo e non vedo piace mentre, mettere tutto in mostra, non sempre funziona. Come riporta Le Figaro, non è meglio mettere la t-shirt senza il reggiseno piuttosto che il contrario?

Il must have delle modelle

Questo capo è il biglietto da visita di innumerevoli modelle americane. Parliamo in primis dei bellissimi angeli di Victoria’s Secret ovvero di Kendall Jenner, Bella Hadid e ancora Emily Ratajkowski. Indossato da loro, con quel fisico slanciato e scolpito funziona, il loro stile è però realmente alla portata di tutte? Questa è la domanda da porsi.