Uscire dalla depressione: 10 modi per vedere la luce

L’umore si sa, è spesso ballerino. Ci sono giorni in cui ci si sente down e altri, invece, in cui si è pieni di entusiasmo. Quando però si è nella fase no, si tende a vedere tutto nero. Uscire dalla depressione non è sempre facile. Spesso anche solo parlarne fa paura. Soprattutto agli uomini che, stando a quanto riporta il Daily Mail, provando un senso di vergogna, tendono a mascherarne i sintomi. In realtà i tassi di depressione, come hanno sottolineato molte ricerche, sarebbero due volte superiori nelle donne.

Uscire dalla depressione: i consigli della psicologa

A volte bastano le proprie forze per uscirne. Prima di rivolgersi al medico è possibile fare un tentativo per cercare di risollevare il proprio stato d’animo. Come? La psicologa Megan Arroll ha rivelato al quotidiano britannico alcuni rimedi che possono aiutare a gestire stress, ansia e depressione.

Fare una passeggiata

Innumerevoli ricerche mostrano che l’esercizio fisico può sollevare l’umore. Non è necessario iscriversi in palestra. Basta non essere pigri ergo lasciare l’auto a casa e farsi una passeggiata. Soprattutto durante la bella stagione. Anche solo un giro del quartiere può essere sufficiente per fare il pieno di energia positiva. I ricercatori dell’Iowa State University, infatti, hanno dimostrato che non importa dove o perché la gente cammini. Basta alzarsi dal letto e, passo dopo passo, semplicemente mettendo un piede davanti all’altro, si può migliorare il proprio umore.

Stare alla luce

La luce naturale non solo aiuta a regolare il nostro ritmo circadiano ergo il sonno, ma ci fornisce anche la vitamina D che, quando viene a mancare, causa stanchezza. Al fine di fare del bene al proprio corpo, e tentare di uscire dalla depressione, vale la pena non barricarsi in casa bensì trascorre più tempo possibile all’aperto. E non solo con il sole. Anche se la giornata è nuvolosa è possibile beneficiare della luce naturale.

Assumere una postura corretta

Stare tutto il giorno seduti alla scrivania dietro un pc può avere delle ripercussioni sulla postura. Praticando discipline come yoga e pilates è possibile alleviare i dolori, aprire il petto e sollevare la testa. Anche l’umore ne potrà trarre benficio. Avere una postura corporea aperta, inoltre, attirerà gli altri piuttosto che allontanarli.

Evitare spuntini troppo zuccherati

Sebbene alimenti come dolci e torte possano dare un senso di immediato sollievo, lo zucchero in realtà è nemico. Provocando sbalzi insulinici causa anche una variazione dell’umore. Meglio prediligere pasti regolari e sani.

Chiamare un amico

Quando si attraversa un momento negativo, spesso, non c’è miglior medicina della buona compagnia. Il sostegno di amici o parenti aiuta. E non solo all’umore. Può offrire quel supporto pratico ed emotivo necessario al fine di affrontare i problemi della quotidianità. In un’era in cui si tende a nascondersi, per pigrizia o comodità, dietro a uno schermo potrebbe sembrare più facile ricorrere ai social media. Sbagliato, si potrebbe solo peggiorare la situzione.

Assumere l’erba di San Giovanni

Usata per secoli per sollevare l’umore, l’erba di San Giovanni può essere utile se assunta da persone affette da una depressione da lieve a moderata. A quanto pare la sua efficace è pari a quella degli antidepressivi. Attenzione però. Se si prendono altri farmaci è bene chiedere il parere del medico curante o quanto meno del farmacista prima di assumerla. Questo rimedio, infatti, può interagire con alcuni medicinali.

Leggere un libro

La biblioterapia, ovvero la terapia attraverso la lettura, è un rimedio che può supportare coloro che si trovano a misurarsi con problemi come ansia e depressione. In Inghilterra, infatti, qualche anno fa è stato lanciato il programma “Reading well books on prescription” che permette a tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto di ricorrere a una cura alternativa (che non si va a sostituire a quella medica). Come? Facendo tesoro di testi di auto-aiuto. Sono circa 30 i titoli prescritti direttamente da specialisti.

Essere nostalgici

Al fine di recuperare il buonumore, a volte basta fare un salto nel passato. Appellandosi alla memoria è possibile combattere sensazioni di isolamento che possono portare a sentirsi triste. Alcuni ricercatori in Cina, avvalendosi della musica, hanno rispolverato sentimenti nostalgici in grado di promuovere un certo conforto psicologico. Ebbene sì, basterebbe dunque aprire il baule dei ricordi e tirare fuori vecchi CD per riscaldare sì l’anima ma anche il corpo

Aiutarsi con spazzolino e filo

Strano ma vero. Anche l’igiene dentale ha la sua importanza quando si vuole uscire dalla depressione che può indebolire il proprio sistema immunitario. Denti compresi. Prevenire è meglio che curare. “Praticate una corretta igiene dentale spazzolando almeno due volte al giorno i denti” – ha suggerito il dottor Uchenna Okoye del London Smiling.

Imparare ad accettare i propri anni

Il corpo con il passare degli anni cambia. Invecchiare fa parte del ciclo della vita e non deve essere inteso come qualcosa di negativo e preoccupante. I ricercatori americani, infatti, hanno dimostrato come l’invecchiamento posso influire sull’umore portando alla depressione. La psicologa, a tale proposito, suggerisce di dare uno sguardo al sito di Tracy McAlpine che diffonde preziose tips su come sentirsi bene.