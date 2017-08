Lingerie modellante, silhouette valorizzata

Il design più funzionale eleva la lingerie da capo base a must have

La lingerie modellante sta vivendo un momento di grande successo. Lungi dall’essere considerata solo per l’azione contenitiva, è diventata protagonista di tendenza nel mondo dell’intimo. Perché associa il design più innovativo alla funzionalità. Mettendo in risalto la silhouette nei suoi punti forti e minimizzando quelli deboli. Una capacità che non tutti i capi possono vantare.

Lingerie modellante estate 2017

Tessuti setosi soffici e la maglia resistente abbinati al design più funzionale. La nuova linea Sheers e i capi Tulle Flock di Wolford mantiene la lingerie modellante semplice e funzionale ma con un design accattivante. Sheers è composta da tre tipi di reggiseno, due mutandine e due capi ad azione modellante abbinabili alla perfezione. Dal tema Tulle Flock derivano altre due modelli coordinati che snelliscono la silhouette. Forme diamantate e linee decise per modelli trendy con azione modellante intensificata. Spalline e bordi lisci e fissi estremamente confortevoli scompaiono senza cuciture sotto ai capi di vestiario. Il Cup Bra ha un effetto push up che diminuisce man mano che la misura della coppa aumenta. E per silhouette affinate, il Tulle come materiale ha un indiscusso effetto modellante.

La nuova linea Airy Sensation è la proposta Triumph che intensifica la propria presenza sul segmento shapewear. Airy Sensation nasce dall’esigenza di offrire uno shapewear estivo quindi leggero, traspirante e dal design fashion. Performance superiori sia in termini di traspirabilità che di rimodellazione, grazie alle innovative coppe Spacer che consentono all’aria di circolare e alla pelle di traspirare, e favoriscono la sensazione di leggerezza e comfort. Spacer è un tessuto speciale ottenuto dalla combinazione di due strati: il sofisticato tessuto a rete abbinato al nuovo pizzo geometrico dalla superficie piatta. La linea si compone di tre modelli di reggiseni – imbottito, push-up e a bustier senza ferretto – e un body, tutti con tecnologia Spacer Cups. A completare l’offerta il reggiseno minimizer, che riduce otticamente il volume del seno di una taglia, e le parti basse, composte dai classici modelli tai, hipster e highwaits panty.