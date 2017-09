Angoli dimenticati del bagno: ecco dove pulire

Ti sfuggono gli angoli dimenticati del bagno? Accade spesso. Questo perché siamo abituati a pensare che wc, bidet e vasca siano più importanti di altro. Invece è opportuno igienizzare anche quei punti che non sappiamo essere “sporchi”.

Angoli dimenticati del bagno: da dove iniziare

Dallo specchio e dai vetri. Facile pensare che un’impronta di mano o qualche schizzo siano ben poca cosa. Ma cosa si nasconde dietro quei segni? I batteri. Se ci laviamo le mani, i denti o spremiamo un brufoletto, è per “igienizzarci”. E allora perché lasciare i residui di ciò che vogliamo eliminare? Utilizzate acqua e aceto per far tornare il vostro specchio lucido e splendente.

Attenzione alle basi di rubinetti e miscelatori. Come accade per il “microfono della doccia”, anche per loro è necessario avere cura. I residui di sapone, capelli, pelle e polvere, si insinuano in piccole fessure. Via con acqua bollente e bicarbonato. E con l’aiuto di uno spazzolino. Una volta al mese occupatevi degli scarichi. Versate un prodotto adeguato per far defluire bene l’acqua. Oppure ricorrete a 4 cucchiai di sale seguiti da 4 di bicarbonato e da acqua bollente. Lasciate agire per qualche minuto. Un rimedio della nonna: acqua bollente di cottura delle patate.

Angoli dimenticati del bagno: biancheria e spazzolino

Tra gli angoli dimenticati del bagno anche i poggia biancheria. La biancheria stessa va cambiata almeno una volta alla settimana. E portata fuori dal bagno al momento della pulizia. Pensate invece allo spazzolino da denti. Poggiato sul lavandino, magari da mesi. Sapevate che a ogni tiro dello sciacquone, milioni di batteri volano nell’aria e vanno a depositarsi sulle setole? Coprite i vostri spazzolini e cambiateli almeno una volta al mese.

Assolutamente da pulire anche la ventola, se presente nella toilette. Sempre per il deposito di batteri all’interno del filtro. Raccomandazione: aprite la finestra quando pulite. Molti allergeni e microbi volano via a contatto con l’aria! Se avete un bagno cieco, tenete la porta aperta!

Lavate le pezzette che utilizzate per la pulizia regolarmente. Cambiate lo spazzolone del wc e riponete gli stracci utilizzati in un luogo asciutto. Ovviamente separati da quelli con cui pulite il resto della casa.